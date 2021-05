Rossi: Mugellóban egy „nagyon fontos” időszak kezdődik a jövőm szempontjából

A kilencszeres bajnok úgy tér vissza most Mugellóba, hogy az eddigi legrosszabb szezonját futja karrierje során, mivel az öt lefutott versenyen mindössze kilenc pontot sikerült csak szereznie.

A MotoGP-ben már hétszer nyert Mugellóban, emellett hét királykategóriás sikerrel rendelkezik a következő heti Katalán Nagydíjnak otthont adó Barcelonában is, nyolcszor győzött Assenben, amely a Német GP-t követi júniusban, ahol pedig négyszer diadalmaskodott.

Mivel a jelenlegi Petronas SRT-s szerződése az idény végén lejár, és vélhetően nem felel meg a teljesítménye a hosszabbításhoz szükséges kitételeknek, ezért a következő öt hét során rendezett négy futamnak kiemelt jelentősége lesz Rossi jövőjét tekintve.

„Igen, most egy komoly hangsúllyal bíró periódus következik a bajnokságban, mivel négy versenyt tartanak öt hét alatt, ráadásul a pályák is fontosak számomra, hiszen jön Mugello, Barcelona és Assen is” – nyilatkozta az olasz legenda a most hétvégi hazai futama előtt.

„Utána pedig ki fog maradni egy hónap, mivel Finnországba mégsem látogatunk el, így akkor biztosan mindenki elkezd majd 2022-re is gondolni. Szóval, ahogy az év elején mondtam, azon a ponton majd meghozom a döntésem, de nem csak rajtam múlik minden. A Petronas csapatával és a Yamahával is beszélnem kell, hogy megértsem, mik a terveik a jövőre nézve.”

„Ez a négy viadal azonban valóban kulcsfontosságú lesz a jó eredmények szempontjából.” Jelen állás szerint a Yamaha és az SRT partnersége 2022 végéig szól, a további tervek pedig nagyban függnek attól, hogy Rossi VR46 csapata melyik gyártóval akar összedolgozni.

Rossi ismét megerősítette, hogy vélhetően a Yamaha és a Ducati közül kerül majd ki a győztes. A vírus miatti korlátozásoknak köszönhetően az idei Olasz Nagydíjat zárt ajtók mögött tartják, ez pedig azt jelenti, hogy Rossi potenciális utolsó mugellói versenyén nem lesznek jelen a lelkes rajongók, akik megőrülnek a „Doktorért”.

Amikor az Autosport rákérdezett nála, hogy ez a tény elszomorítja-e őt, Rossi így felelt: „Nem kell így gondolkozni, hogy ez lesz az utolsó. Ez talán nem lesz ugyanolyan futam Mugellóban, de jó, hogy mégis ugyanazt a nyomást érzem miatta, mivel jól akar teljesíteni az ember.”

„Igazán különleges, mivel hasonló volt a helyzet 25 évvel ezelőtt is. Nem kell arra gondolnod, hogy ez lehet az utolsó, inkább csak koncentrálni kell, a lehető legjobb formádra van szükség és persze élvezned is kell” – vélekedett a helyzetéről Valentino Rossi.

