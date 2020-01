Rossi meghökkentő titkot árult el: 2006-ban közel állt a sokkoló váltáshoz

Valentino Rossi a MotoGP-ben mindent elért, amit lehetett, az olasz klasszis hét világbajnoki címmel rendelkezik a motoros királykategóriában, ám versengés iránti szenvedélye így sem korlátozza csak két kerékre.

Ezt láthattuk tavaly év végén is, amikor Rossi Lewis Hamiltonnal cserélt gépet, és míg a brit az ő Yamahájával tesztelt, addig az olasz a Mercedes F1-es autójával gyakorolhatott. Nem ez volt azonban az első eset, hogy Rossi négy kerékre váltott.

Korábban a Ferrarival tesztelhetett, és most azt is elárulta, hogy majdnem közel került ahhoz is, hogy versenyszituációban is kipróbálja magát a Forma-1-ben. "Több tesztet is végeztem a Ferrarival, és aztán leültünk a csapattal és a menedzsmenttel, amelynek nagyon konkrét tervei voltak a jövőre nézve, és arra, hogy engem felkészítsenek az F1-re" - mondta a La Gazzetta dello Sport magazinjának adott interjújában az olasz motoros.

"Ugyanakkor a terv része volt, hogy először egy gyengébb autót kapok, hogy felkészülhessek, vagyis elsőre tesztpilóta lettem volna, és végül ezért nem fogadtam el az ajánlatot" - mesélte a részleteket Rossi.

Rossi ezek után még két világbajnoki címet nyert a MotoGP-ben, vagyis nem bánta meg, hogy maradt a motoros királykategóriában. Luigi Mazzola abban az időben a Ferrari mérnöke volt, és így emlékszik vissza a Rossival való közös munkára.

"Nem tudom már, hogy hány tesztünk volt közösen, legalább hét. Az elsőn legalább tucatszor elhagyta a pályát, de idővel, a nap végén már valóban lenyűgöző köridőket produkált" - emlékszik vissza a napra a Ferrari alkalmazottja, aki Michael Schumacher társaságában elemezt ki Rossi eredményeit.

"Emlékszem, hogy amikor néztem az adatokat, Michael Schumacher is a garázsban volt, és Schumi arcán a megdöbbenés látszott, nem is akarta elhinni" - mesélte Mazzola a Rossi által elért időeredményekről.

