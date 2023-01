Rossi: „Megérdemeltem volna a tizedik bajnoki címet”

Az olasz legenda 26 éven át versenyzett a legmagasabb szinten a kétkerekűek világában, most azonban már autóversenyzőnek mondhatja magát. A 2023-as szezon pedig már most hétvégén megkezdődik számára a Dubaji 24 órás futammal, ahol egy BMW M4 GT3-at terelgethet majd többedmagával.

Ez pedig csak a kezdet lesz számára, hiszen ahogyan tavaly, úgy idén is elindul a GT World Challenge teljes idényében a WRT színeiben, akik idénre váltottak Audiról BMW-re. Rossi pedig nemrég hivatalos gyári pilótája lett a német márkának.

Persze a kilencszeres világbajnok olykor elkerülhetetlenül is visszagondol, milyen volt az élet két keréken, és persze gyakran kérdezik is őt erről. Most például az került középpontba, hogy bán-e valamit korábbi karrierjéből, vagy változtatna-e valamin, ha megtehetné.

„Őszintén szólva semmit sem bántam meg, ha arról van szó, milyen döntéseket hoztam. Persze a Ducatinál töltött időm például nem volt könnyű” – gondolt vissza Rossi a 2011-es és 2012-es szezonra, amikor az olasz márkával egyetlen futamgyőzelmet sem tudott ünnepelni.

„Nagy kihívás volt, hiszen olasz voltam egy olasz motoron. Ha sikerült volna nyernünk, akkor történelmet írtunk volna.” Persze ma már tudja, hogy mindez bekövetkezett, hiszen Francesco Bagnaia, az ő motoros akadémiájának egykori tagja 2022-ben világbajnok tudott lenni a Ducatival.

Rossi ugye kilenc címmel büszkélkedhet, héttel a MotoGP csúcskategóriájában, viszont ezeket mind japán márkákkal szerezte – négyet a Yamahával, hármat a Hondával. A 125 és a 250 cc-s pályafutása alatt azonban az Apriliával, egy másik olasz márkával ért fel a csúcsra.

Ha viszont van valami, amit mégis sajnál, az az, hogy végül nem jött neki össze a tizedik bajnoki cím, melyhez egyébként kétszer is nagyon közel került. „Kicsit szomorú vagyok, hogy nem nyertem tizedjére. Főleg azért, mert úgy érzem, megérdemeltem volna a mutatott tempóm alapján. Kétszer is a szezon utolsó futamán csúsztam le róla. Szóval ezért gondolom, hogy megérdemeltem volna.”

A két említett szezon egyébként a 2006-os és a 2015-ös volt. Az első alkalommal a hondás Nicky Hayden tudta őt legyőzni, míg másodjára saját márkatársa, Jorge Lorenzo állta útját eléggé ellentmondásos körülmények között.

„De ez van. Nem hiszem, hogy panaszkodhatnék a karrierem alakulására” – zárta reálisan mondandóját Rossi.

Az Audi jó kiindulópontnak tartja a 2026-os szabályokat