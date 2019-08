Rossi már be van sózva

Az olasz klasszis nehéz időszakát éli, a Yamaha versenyzője idén messze elmarad a korábbi eredményektől, továbbra is várat magára a futamgyőzelme, és az utóbbi versenyeken hibát hibára halmozott. Ugyanakkor szerinte ez nem csak az ő hibája, bár elismeri, hogy 40 évesen már nem fiatal, de szerinte ennek nem sok köze van ahhoz, hogy tavaly óta saját eredményeihez képest közel 20 másodperccel let lassabb.

"Jól érzem magam, keményen koncentrálok. Motivált is vagyok, de én nem nyúlhatok a motorhoz. De meg kell találni a megoldást" - mondta még a nyári szünet előtt. "Úgy néz ki, hogy a motor egy teljesen más beállítást igényel, mint tavaly. Úgy néz ki, hogy nekem és Morbidellinek nehezebb a dolga, mint tavaly, míg Fabio Quartararo és Maverick Vinales sokkal erősebb."

A hétvégén már a Cseh GP-vel folytatódik a MotoGP bajnoksága a négy hét szünet után, amely idő alatt Valentino Rossi alaposan kihasználta a lehetőségeket. A közösségi oldala alapján elutazott nyaralni, majd tesztelt is, végül mulatott legjobb barátja esküvőjén, de már alig várja, hogy a brnói hétvégén ismét motorra ülhessen.

"Ebben a nyári szünetben nagyon fontos volt, hogy kicsit kikapcsolódjak, és pihenjek is. De most már alig várom, hogy ismét versenyezzek, újra az M1-esem nyergébe ülhessek, és csak a vb második felére koncentrálhassak. Most két verseny jön egymás után, és mos különösen fontos, hogy kemény munkával mindent kihozzunk belőlük" - mondta Rossi, aki abban bízik, hogy a jövő heti évközi teszten már kipróbálhatja a Yamaha 2020-as versenygépét.

"Fontos, hogy a szezon végéig fejlődjünk, és közben már el kell kezdeni a felkészülést 2020-ra. A brnói az egyik olyan pálya, amit mindig kedveltem, jól akarunk dolgozni a csapattal, hogy jó eredményt érjünk el" - mondta az olasz klasszis a Crash.net cikke szerint, aki 1996-ban még 125 cc-ben nyert Brnóban, majd a 250-as kategóriában nyert 1999-ben, míg 500 cc-es motoron nyert 2001-ben, 2003-ban, 2005-ben, 2008-ban és 2009-ben. A kategóriáktól függetlenül kilencszeres világbajnok Rossi 14-szer állhatott fel a brnói dobogóra, míg az elmúlt két évben negyedik helyen végzett.

