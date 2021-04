Rossi: korábban meg a se*met nyalta…

Valentino Rossi karrierjének egyik legrosszabb versenyhétvégjén van túl, miután a második katari futamon csak a 21. helyről rajtolhatott, és végül a még nem pontszerző 16. helyen zárta a versenyt.

Rossi maga is elmondta, hogy „nem ez a maximális potenciál a csapatban, ennél erősebbnek kell lennünk.” Rossi azt is kijelentette korábban, hogy legalább 6-7 verseny kell neki ahhoz, hogy ismét felmérje a saját képességeit, és majd ennek fejében dönt arról, szeretné-e folytatni a MotoGP pályafutását.

Ennek ellenére továbbra is sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy Rossinak már nem kéne folytatnia az aktív pályafutását, most Marco Lucchinelli az 500cc kategória 1981-es világbajnoka fejtette ki a véleményét a La Presse sajtóügynökségnek:

„Legyen az a motor egy fiatal versenyzőé. Valentino egy zseni volt, de már több, mint 3 éve annak, hogy utoljára versenyt nyert, bajnokságot pedig 2009-ben nyert utoljára. Mindig is azért versenyzett, hogy nyerjen, de most már csak azért, hogy beérjen a célba. Elegem van azokból, akik még mindig kifogásokat keresnek a teljesítménye miatt” – mondta az expilóta, amire Rossi is válaszolt:

„Sajnálom, hogy Marco Lucchinelli ezt mondta, mert remek barátja volt az apámnak, és velem is mindig nagyon barátságos volt, akárhányszor csak találkoztunk” – idézi Rossit a La Gazzetta dello Sport.

„Azt is hozzátenném, hogy eddig végig a se*met nyalta, de ez talán nem a legszebb kifejezés erre. Nem tudom miért, de egy idő után ő is elkezdett szidni engem. Végül is mindenkinek lehet véleménye, de csak az eredmények számítanak igazán.”

„Ha én is gyorsabb leszek, mindenki visszaugrik a hype-vonatra. Ha továbbra is szenvedni fogok, mindenki azt fogja mondani, hogy már évekkel ezelőtt vissza fogok vonulni. Egy dologban reménykedek, és ezt mindig el is mondom Albinak és Ucciónak (Rossi barátai), hogy remélem, nem olyan leszek, mint ezek az emberek, amikor majd megöregszem.”

