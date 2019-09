Rossi keresi a megoldást, hogy beérje a többi yamahást

Valentino Rossi formája sokat javult a nyári szünet előtti állapothoz képest, az olasz motorversenyző zsinórban harmadszor végzett negyedik helyen, ám így sem elégedett. A futamgyőzelemre már két éve váró világbajnok Misanóban szintén negyedik lett, de a győztes Marc Marquezen kívül Fabio Quartararo és Maverick Vinales is megelőzte.

A két yamahás az idény során többször teljesítette túl Rossit, Viñales már az összetettben is elé került, míg Quartararo is megközelítette neves márkatársát. Rossi egyelőre nem tudja, hogy a hasonló körülmények között versenyző spanyol és francia motoros hogyan hoz ki többet a Yamahákból, a következő futamig ezen kell dolgoznia az olasznak.

"A hétvége során több pontja is volt a pályának, ahol nem voltam elég erős. És a futam végére az történt, amire számítottunk is, vagyis az első három tempója sokkal versenyképesebb volt" - jelentette ki Rossi. "Negyedik lettem, kár a pódiumért, de ennél is fontosabb, hogy túl nagy volt a különbség az első háromhoz képest, azon kell dolgozzunk, hogy a következő versenyre versenyképesebbek legyünk."

"A szezon során szenvedtünk a hátsó kerekek tapadása miatt, különösen Quartararóhoz és Vinaleshez képest, sokkal jobban gyorsítanak, nagyobb tapadással tudnak gázt adni, és ezért jobban jönnek ki a kanyarokból. A nyári szünetben változtattunk a motor egyensúlyán, és a szezon első feléhez képest sokat is fejlődtünk, de ez nem elég, mert én vagyok a jobb a fékezéseknél, de a kigyorsításnál vesztek" - magyarázta a problémákat Rossi.

Azonban nem csak Rossi számára volt kérdés, hogy a két márkatárs miért tud gyorsabb lenni, a Rossi mögött végző Franco Morbidelli sem értette, hogy Quartararo és Vinales miért gyorsabb. Morbidelli kapcsán azonban felmerült, hogy magasabb és ez a tömegében is jelentkezik. Rossi szerint ez lehetett az oka a tempókülönbségnek Misanóban.

"A lényeg, hogy a Yamaha versenyképes, és a többi gyári csapat komolyabb problémákkal küzd. Vinales és Quartararo gyorsabbak, mi pedig Francóval többet szenvedünk, elsősorban a kijáratoknál. Talán magasabbak vagyunk lehet, hogy most ezért történt. Mindenesetre meg kell találjuk a megoldást" - jelentette ki Rossi.

