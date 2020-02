Rossi féltestvére egyre nehezebben hiszi, hogy egy csapatot alkothatnak

Valentino Rossi idén utolsó szezonját tölti a gyári Yamahában, helyét jövőre a tavalyi év újonca, Fabio Quartararo veszi át. Az olasz évek óta nem nyert futamot, az utóbbi időben már a dobogóra sem volt sok esélye.

Ráadásul a 40 éves legenda már 2019-ben is arra panaszkodott, hogy nem feltétlenül az ő "ízlése" szerint van a motor fejlesztve, ez is azt jelezte, hogy a japánok már nem Rossival képzelik el a jövőt, annak ellenére, hogy az olasz még nem beszél a visszavonulásról.

A Yamaha biztosította a világbajnokot, hogy az ügyfélcsapatnál kaphat helyet, ahová Luca Marini is tart a hírek szerint. Azonban a legendás motoros féltestvére szerint egyre kevesebb az esély, hogy egy csapatba kerüljenek.

Sokak szerint a féltestvérek megférnének egymás mellett a Petronasban, de Marini szerint Franco Morbidelli is rászolgált a helyére. "Mindenki azt mondja, hogy ez összejöhet, de egyre kevésbé tűnik valószínűnek" - mondta Marini arról, hogy jövőre Rossi csapattársa lehet a MotoGP-ben.

Marini jelenleg a Moto2-ben Rossi csapatában, a Sky VR46-ban szerepel, és az elmúlt két szezonban három futamgyőzelmet gyűjtött be. Az olaszt abszolút esélyesnek tartják a szintlépésre, Marini szerint ez azonban egyre kevésbé valószínű, hogy Rossival egy csapatban történhet meg.

"Franco Morbidellinek már most hatása volt a MotoGP-ben. Lehet, hogy Quartararo remeklése kicsit elhomályosította, de véleményem szerint az ő 2019-es szezonja nagyon pozitív volt, és ebben az évben látni fogjuk, hogy még többre is képes" - vélekedett Marini.

Marini idén ötödik alkalommal áll rajthoz a Moto2-es szériában, és Alex Marquez példájából kiindulva bármit elképzelhetőnek tart. A MotoGP regnáló bajnokának öccse tavaly megnyerte a Moto2-t, és végül annak ellenére lépett fel a királykategóriába, hogy szerződése volt még az idei évre is.

Marini szerint ugyanakkor nem lesz sok ideje bizonyítani. "Ha megnézzük a MotoGP helyzetét, már most szinte vége. Az első versenyek után már véglegesíteni fogják a 2021-es szerződéseket, csak pár hely marad majd, az is a nemzedékváltás miatt, csak néhány veterán maradt már a mezőnyben" - utalt éppen Rossira is Marini.

"Nagyon kell koncentrálni idén, és én mindent elkövetek, hogy jó eredményeket érjek el, mert azért az év végén is marad majd néhány rés, ahogy azt Marquez példája is bizonyította. Tehát soha nem lehet tudni, de először itt kell jól befejezni a bajnokságot" - mondta Marini.

