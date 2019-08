Rossi elismerte, vétett pár hibát az időmérőn

Valentino Rossi csak a 6. helyen áll a bajnokságban 90 ponttal, miközben az éllovas Marc Marquez már 210 egységet birtokol. Az olasz legendának nincs igazán esélye, különösen azok után, hogy legutóbb a szezon elején állt dobogóra, valamint három egymást követő futamon még csak célba sem ért, ami sok pontot elvett tőle.

Még több F1 hír: Dovizioso is fejet hajt Marquez teljesítménye előtt

Rossi az Osztrák Nagydíj időmérő edzésén sem ment túl nagy tempót, bár a különbségek kicsik voltak, így a hibák nélkül akár a második sorba is kvalifikálhatta volna magát. A Yamaha motorosa elismeri a hibáit, de szerinte most a motorja sem volt olyan jó, mint az edzéseken. Ugyanakkor a versenytempó biztató, így egy jó rajttal és első körrel akár a dobogó környékére is odaérhet a végén.

„Ez nem az az eredmény, amivel elégedett lehetek. Nem vagyok boldog a rajthelyemmel, mert ennél azért többre számítottunk a csapattal. Nyilvánvalóan a rajtnál sokat lehet nyerni, de ez most nem ideális, és ha megnézzük azt, hogy milyen volt a tempóm a versenygumikkal, különösen a délelőtti szabadedzésen, akkor ez az eredmény nem elég jó. Délután már többet szenvedtem, ami annak is betudható, hogy sokat dolgoztunk egy olyan beállítással és a gumikkal, melyek sok kört igényelnek. Nyilvánvalóan nem vártuk magunkat az első sorba, de ez még mindig nem az, amit akarunk.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Gold and Goose / LAT Images

„Ugyanakkor az is igaz, hogy a köröm sem volt tökéletes. Egy tökéletes körre lett volna szükségem, de vétettem pár hibát, különösen a 3-as kanyarban. Kicsik voltak a különbségek, így ha valamivel jobb kört megyek, sokkal előrébb is kerülhettem volna. Szóval ez sajnálatos, de amikor ennyire kiegyensúlyozottak a köridők, akkor a hibák nem igazán férnek bele.”

„Nem mondanám azt, hogy nagyon jók a kilátások a startnál a negyedik sorból, mert azt remélem, hogy a másodikban leszek. A tempóm azonban jó, ami bizakodásra adhat okot vasárnapra. Szóval nem vagyok olyan rossz helyzetben, csak előrébb szerettem volna kerülni a rajtrácson. Legelöl Marquez és Dovizioso tempója gyorsabb lehet, de szerintem nagyon közel vagyunk így hatan, vagy heten. Elsősorban egy jó startra kell koncentrálnunk, és a lehető legjobban bevenni az 1-es kanyart. Ha ez megvan, akkor egy jó alapunk lehet a folytatásra.”

„A csapattal folytatjuk a munkát, mert még mindig nem vagyok elégedett a harmadik szektorral. Ott fontos tizedmásodpercek mehetnek el, szóval valamit találnunk kell a futamra, hogy itt is rendben legyünk. Sokszor egy apró változtatás is nagyon sokat módosíthat a motoron, de ezt mindannyian tudjuk. Egyelőre úgy néz ki, száraz lesz az idő, és nem lesz olyan meleg, mint ma, ami más helyzetet teremthet, szóval majd meglátjuk.”

Lewis Hamilton a Magyar Nagydíjon nyújtott teljesítménye csattanós választ adhatott a kritikusainak, de Max Verstappen így is nagyon közel lehet a lassan hatszoros világbajnok szintjéhez.