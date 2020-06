Rossi elismerte, élvezi az otthonlétet

A 41 éves, hétszeres MotoGP világbajnok 2021-ben már biztosan nem lesz a Yamaha gyári csapatának versenyzője, ahol a 2019-ben szenzációsan debütáló Fabio Quartararo fogja váltani.

Rossinak továbbra is megvan az esélye, hogy jövőre teljes gyári támogatást élvezve a Petronas SRT pilótája legyen, azonban elmondta, nincs előtte „világos határidő”, hogy meghozza a döntését.

Azt ugyanakkor elárulta, hogy „személyesen számomra nagyon szomorú nap lesz”, de egyelőre élvezi az otthonlétet, az állandó nyomás nélkül.

„Őszintének kell lennem, remekül éreztem magamat itthon” – nyilatkozta Valentino Rossi a BT Sport-nak. „Jól éreztem magamat, itthon voltam az anyukámmal, a barátnőmmel, az állataimmal. Nagyon furcsa ez, mert 1995 óta az utazásról szól az életem.”

„Furcsa érzés volt kezdetben, de nagyon tetszik, hogy itt lehetek a házamban, anélkül, hogy itt lenne a versenyek állandó nyomása. Ez tetszik, és most jobban át tudtam gondolni, mit is akarok csinálni majd, amikor abbahagyom a versenyzést. Szerintem ezt élvezni fogom később is, és könnyebben fogok dönteni.”

Az előző hétvégén tartották volna az Olasz Nagydíjat Mugelloban, amikorra Rossi kitűzte eredetileg a döntésének a határidejét, azonban a koronavírus-járvány miatt nem tudta felmérni egyelőre a teljesítményét.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotó készítője: Motogp.com

Rossi azt elmondta, ha folytatja, biztosan nem lesz „búcsúturné” a 2021-es éve.

„Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van a Petronas csapatnál, mert bár nem gyári csapat, nagyon magas technikai szinten vannak, és remek fiataljaik vannak, akik nagyon jó munkát végeztek Quartararoval és Morbidellivel.”

„Azt nem akarom, hogy ez csak egy búcsútúra legyen. Valamelyik újságban olvastam ezt a szót, de nem. Csak akkor megyek a Petronashoz, ha biztosan versenyképes leszek, ha tudok versenyt nyerni, dobogókért küzdeni.”

Ajánlott videó: