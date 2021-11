Rossi elárulta, aggódott a különleges utolsó MotoGP-s versenye előtt

26 szezon, 432 nagydíj, 9 világbajnoki cím és 115 futamgyőzelem után Valentino Rossi pontot tett a MotoGP-s és a motorversenyzői pályafutása végére, és a 10. helyen fejezte be a Valenciai Nagydíjat.

A Doktor azt mondta, ez volt az idei legjobb versenye. Egyébiránt az egész hétvége úgy kezdődött, hogy csütörtökön felvonultatták az összes világbajnoki motorját, majd több pilóta is Rossi előtt tisztelgett a sisakfestésével.

Ezen kívül az olasz pilóta azt is elmondta, fontos volt számára, hogy a legjobb 10 között végezzen az utolsó MotoGP-s versenyén, hiszen ez az emlék sokáig vele fog maradni.

Még több hír: 775 ezerért tiéd lehet ez az elég érdekes Mercedes-Benz SLK

„Nagyon-nagyon különleges volt ez a hétvége. Nem számítottam arra, hogy ilyen lesz ez a versenyhétvége. Kicsit aggódtam is az utolsó versenyhétvégém miatt, mert az ember sokáig gondol vissza az utolsó versenyére, és nem tudtam, hogyan fogom érezni magam, hogy tudok-e majd a versenyre koncentrálni, és hogy szomorú leszek-e.”

„Viszont csütörtöktől kezdve nagyszerű volt a hétvége. Rengeteg meglepetést kaptam a korábbi bajnok motorjaimtól kezdve addig, hogy a versenyzőim is az én sisakjaimat használták.”

„Nagyon érzelmes volt az egész hétvége. Emellett fantasztikus támogatást kaptam a paddockbeli személyektől és a MotoGP-pilótáktól is. Már szombaton is kiválónak éreztem a hétvégét, aztán vasárnap is jól motoroztam, és a versenyen sikerült a top 10-ben zárnom.”

„Ez pedig azt jelenti, hogy a világ 10 legjobb versenyzője között zárom a hosszú pályafutásomat. Ez nagyon fontos dolog számomra, és sokáig tudom „használni” ezt az eredményt, vagyis hogy a legjobb 10-ben értem célba az utolsó versenyemen.”

Rossi emellett azt is elmondta, hogy úgy állt hozzá az utolsó futamához, mintha a világbajnoki címért harcolna, de hozzátette, a nyomás miatt nem volt könnyű dolga Valenciában.

„A Mercedes hibát követett el azzal, hogy nem küldte el Bottast a nyári szünet folyamán...”