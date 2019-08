Rossi dobogós helyezése a hátsó keréken ment el

Valentino Rossi már a szombati időmérőn jelezte, hogy ismét számolni kell vele, és a silverstone-i futamon a rajtnál még tartani tudta az élen álló Marc Marquezzel is a tempót. Azonban Alex Rins és márkatársa, Maverick Vinales is megelőzte az olaszt, aki végül nem tudott a dobogóért küzdeni, és meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

Rossi a futam után a hátsó gumi állapotával magyarázta, hogy nem tudott támadni.

"A gumi nagyon sérült volt a végén, ahogy Cal Crutchlow-nak és Jack Millernek is, és talán Franco Morbidellinek is. Ez sokkal inkább az én problémámmá kezd alakulni, mert ha összehasonlítjuk a dolgot Maverick vagy Fabio Quartararóéval, nekem mindig egy kicsit jobban elfogy a hátsó gumi. És ma még egy kicsit melegebb is volt, ez még több problémát jelentett" - mondta a futam után Rossi. "Szombaton jó voltam, inkább sikerült úgy, mint Mavericknek. Meg kell értenünk a hátsó kerekek működését, hogy ne szenvedjünk ennyire."

Cal Crutchlow hét másodperccel Rossi mögött ért célba a hatodik helyen, a britnek hasonló gondjai támadtak, mint Rossinak, és mint amit az Olasz Nagydíjon is tapasztaltak. A kérdésre, hogy ugyanaz a gondja volt-e, mint Mugellóban, a brit sejtelmesen válaszolt.

"Nem mondhatom meg, mert bajba kerülünk" - mondta Crutchlow. "Nem volt tapadásom az első körtől, problma volt a hátsó kerékkel megint. Nem tudjuk, hogy miért történik, de hasonó volt a helyzet, mint Mugellóban. Nincs az az isten, hogy Petrucci másfél másodperccel gyorsabb legyen nálam a végén. Ez persze nem Danilo ellen szól, ő természetesen egy nagyszerű versenyző, de ez a különbség nevetséges."

A Pramac-kal versenyző Jack Miller is hasonló gondokkal küzdött. "Ahogy az első kör megkezdődött, füstöt láttam Morbidelli és Crutchlow hátsó kerekénél, és azonnal azt kérdeztem, hogy én mit csinálok rosszul. Mindent megpróbáltam, hogy felvegyem a tempót, de egyszerűen nem voltam rá képes" - mondta Miller.

