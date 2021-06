Rossi a MotoGP-s visszavonulása utáni terveiről beszélt: a versenyzéssel nem akar felhagyni

Valentino Rossi szerződése a Petronas SRT Yamaha csapatával 2021 végén fog lejárni, az olasz legenda pedig a nyári szünet alatt fog dönteni arról, hogy a motorversenyzés királykategóriájában folytatja-e a pályafutását.

Emellett azt is tudni lehet, hogy a 42 éves versenyző szerződésében van teljesítménnyel kapcsolatos kritérium is, amelyeket még az előtt teljesítenie kell, hogy elkezdenének tárgyalni a 2022-es évről, és mivel összesen 15 pontnál jár idén, így valószínűsíthető, hogy nem pipálhatja ki a szükséges kritériumot.

Rossi nem titkolja azon szándékát, hogy miután majd visszavonul a MotoGP-ből, szeretné az autóversenyzés világában folytatni a pályafutását, többek között a Le Mans-i 24 órás versenyen is szívesen kipróbálná magát.

Mivel az elmúlt években Rossi sikeres hosszú távú versenyeket teljesített a Ferrari GT3-as autóival, ezért azt nyilatkozta, hogy valószínűleg ebben a géposztályban fog versenyezni a MotoGP-től való visszavonulása után, azt viszont még nem tudja, hogy melyik sorozatban.

„Ahogy mindig is mondtam, miután távozok a MotoGP-ben, autóversenyzéssel akarom folytatni. Szereztem egy kis ralis tapasztalatot is, mert imádom a ralit. Egy világbajnoki futamot is teljesítettem, viszont nehéz volt számomra a ralizás, nagyon megterhelő, én pedig jobban szeretem a pályaversenyzést.”

„Van egy kis GT3-as tapasztalatom is, ami egy érdekes kategória, mivel különböző gyári autók képviseltetik magukat, mint a Ferrari, a Porsche, a Bentley vagy az Aston Martin, ez pedig szintén egy fontos szempont.”

„Tehát azt gondolom, hogy ezzel az autótípussal fogok versenyezni, miután távozom a MotoGP-ből. De őszintén mondom, nem tudom, melyik bajnokságban. Ott van például a WEC és a 24 órás versenyek is, és remélem, hogy ott is versenyezhetek majd” – mondta az olasz.

