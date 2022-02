Rossi a dobogót veszi célba 2022-es GT-s debütálása során

A múlt hónapban jelentette be Rossi, hogy aláírt a WRT-hez, ahol az egyik gyári támogatott Audi R8-ast vezetheti majd. Egy, a csapat által közzétett interjúban az olasz elmondta, hogyan állapodott meg velük, és milyen célokat tűzött ki magának 2022-re.

„Vincent [Vosse] eljött hozzám Tavulliában, tetszik a hozzáállása, én is szerettem volna az Audival versenyezni, és a csapat is igazán versenyképes. Mindig a győzelemért mennek, ami nagyon fontos. Ki akartam próbálni az Audit, amellyel korábban még sosem mentem, és nagyon élveztem a tesztet.”

„Igazán jól vezethető, elképesztően erős versenyautó. Vincent mondta, hogy a köridejeim nem olyan rosszak, szóval bízom benne. Ez egy új kaland, egy új világ számomra. Meg kell érteni, hogy mire vagyok képes, hogy milyen gyors vagyok, mert nem tudjuk pontosan. Versenyképes akarok lenni, dobogóra akarok állni.”

Rossi számára azért nem teljesen ismeretlen a hosszútávú GT-versenyzés, mivel rendszeresen elindul a Ferrarival a Gulf 12 órás viadalokon, ahol már kategóriagyőzelme és összetettbeli dobogója is van.

Az idei futamot viszont balszerencséjére ki kellett hagynia, mivel egy koronavírussal fertőzött személy közeli kontaktjának számított. A debütálása előtt Rossi azonban már elmondta, hogy mennyire izgatottan várja az első igazi 24 órás futamát a „mitikus” Spában.

„Az autóversenyzés mindig is ott volt a fejemben. Az idő most eljött, és szerintem van elég erőm és energiám, hogy több szezont is fussak. Korábban próbáltam megérteni, hogy hol tudok versenyezni, hol tudom jól érezni magam, és már van némi tapasztalatom a GT3-as autók terén.”

„A miénk jó és gyors is. A bajnokságot is kiválónak találom, tetszik, hogy vannak sprint- és hosszútávú futamok. Ott akarok lenni a spái 24 óráson. Sosem voltam még Spában, sosem láttam a pályát.”

„Az egy mitikus helyszín, főleg az autók számára. Kíváncsian várom már az egészet, mert az a legjobb verseny a GT világában. Majd elválik, hogy alakul, mivel számomra még minden új. A szezon során kiderül” – fogalmazott a MotoGP kilencszeres világbajnoka.

Vettel már gondolkozik, hogy hívja idei autóját