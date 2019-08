Rins zseniális húzással, 13 ezreddel verte Marquezt, Dovizioso nagyot esett

A futam kezdetén Quartararo és Dovizioso is kiesett az első körben, utóbbi nagyot esett, motorja is kigyulladt, és sokáig nehezen is állt lábra, miközben Marquez simán eljött az élen. A spanyol címvédő mögött Rossi és Rins haladt, a Suzuki versenyzője meg is előzte az olaszt, míg a negyedik helyért Vinales előzte Morbidellit.

Tizenhárom körrel a vége előtt Rins meg is előzte Marquezt, de a spanyol nem sokkal később visszakerült az élre. Nem sokkal később Oliveira és Zarco ütközött, mindkettejük számára véget ért a futam. Marquez Rins-szel nagyon elhúzott a mezőnytől, a spanyol listavezető tartotta az első helyet. Ugyanakkor a címvédő nem volt sokkal gyorsabb az üldözőknél, sőt, Rinsen érződött, hogy simán képes tartani a tempóját.

Közben a négy futamot kihagyó, az utolsó előtti helyről induló Lorenzo fellépett a 14. helyre, vagyis már pontszerző helyen haladt. Közben Vinales kezdte ledolgozni a hátrányát, folyamatosan gyorsabb volt az első két helyezettnél. Rins állandóan Marquez mögött haladt, de többször is hibázott, az utolsó körökben így is egyértelműen nagyobb tempóra volt képes, mint a világbajnok.

A hajrában Rins nézelődött Marquez mögött, majd két körrel a vége előtt egy kigyorsításnál megelőzte a Honda kiválóságát, aki azonban azonnal visszaelőzött, miközben Vinales már támadótávolságra zárkózott fel. Az utolsó körben Rins elképesztően tapadt Marquezre, de nem előzött, egészen az utolsó kanyarig, amelyből jobban jött ki a Suzuki versenyzője, és végül 13 ezreddel megnyerte a futamot. Marquez és Vinales állhatott még dobogóra, mögöttük Rossi, Morbidelli, Crutchlow, Petrucci lett a sorrend.

