Rins: Marquez egyszerűen nem tiszteli a riválisokat

Marc Marquez akkora előnyt szerzett a brnói időmérőn, hogy a többiek csak ingatták a fejüket, még a második helyet megszerző Jack Miller is két és fél másodperccel maradt el a spanyoltól, miközben a második és a tizedik helyezett között 1,2 másodperc volt a differencia. Ugyanakkor Alex Rins nem a Repsol Honda kiválóságának eredményét, hanem stílusát emelte ki, a Suzuki spanyolja a pályán és a bokszban is összetalálkozott honfitársával.

A pályán Miller és Rins előzte Marquezt a Q2 elején, és míg Miller gond nélkül elment a spanyol mellett, Rins előzésénél a spanyol már közbelépett. Később a bokszban is összeakasztotta a bajszát a két spanyol, akik természetesen máshogy értékelték a történteket.

"Ez érdekes dolog. Mert most már biztos, hogy mindenki előtt van legalább egy lépéssel. Feltette a slick gumikat, és szupersebességre váltott. De ez sem változtat azon, hogy egyáltalán nem tiszteli a többi versenyzőt. Csak a maga dolgára figyel. Az 5-ös kanyarban egy kicsit szélesen haladt, és mögötte Miller és én haladtunk, amikor pedig meg akartuk előzni, Jacket elengedte, majd visszatért az ideális ívre, és ezzel hátráltatott" - mondta Alex Rins.

"Én meg nyomtam, nem voltam olyan gyors, mint ő, de keményen nyomtam, és a 7-es kanyarnál kinyitotta kicsit az ajtót, én meg betettem a motort, kicsit összeértünk, de szerintem ez az ő hibája. Ha már lassít, adjon rendesen helyet" - vélekedett a Suzuki spanyolja. "A bokszban pedig előtte voltam, és neki pedig egyre kevesebb hely jutott mellettem. Ha a helyében lettem volna, elvettem volna a gázt, és simán bemegyek a bokszba."

Rins szerint ez nem véletlen, Marquez szereti megtörni a riválisokat. "Lehet, igen, ez nem az első ilyen alkalom volt. Mindenki ismeri Marquezt, és azt is, hogy nagyszerű tehetség" - mondta Rins, aki szerint a címvédő már az első szabadedzésen is összetűzésbe került Maverick Vinalesszel. "Marc imádja ezeket a játékokat, hogy beférkőzzön a többiek fejébe. De az én esetemben nem jön be, én megtartom a nyugodtságom. Mivel én is a vb-címre hajtok, mindent meg kell próbáljak, de 80 ponttal áll előttem. Talán meg van rémülve..."

Marquez megkapta a lehetőséget, hogy reagáljon Rins szavaira.

"Szélesen vettem az 5-ös kanyart, Jack megelőzött, de én csak őt láttam. Aztán csak Jacket akartam követni, mert tudtam, hogy vizes gumikon jó a tempója. Aztán a 7-es kanyarban kicsit kiszélesítettem az ívet, volt egy kis hely, és Rins megelőzött egy kis ütközéssel. Ilyen a verseny" - magyarázta már Marquez. "A vicces dolog a bokszba menet történt, mert nem hagyott helyet nekem, de nem tudom, hogy direkt csinálta-e. De engem ez az egész nem zavart, mert nem vesztettem vele időt."

