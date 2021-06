Quartararo: Vinales nagyon gyors, de egy kicsit inkonzisztens

Annak ellenére, hogy az idei MotoGP szezon első versenyét Maverick Vinales nyerte, a spanyol pilóta karrierjének legrosszabb versenyhétvégjét teljesítette Németországban: az utolsó előtti, 21. helyre kvalifikálta magát, majd az utolsó helyen ért célba.

A katari győzelme óta Vinales nem lépett a dobogóra, míg csapattársa, Fabio Quartararo háromszor is győzött – ami könnyen lehetett volna 4 is a jerezi alkarproblémái nélkül – és 22 ponttal vezeti a bajnokságot.

A sachsenringi forduló után Vinales úgy nyilatkozott, hogy a Yamaha szerinte nem tiszteli kellően az ő véleményét, de most, az asseni forduló előtt elárulta, hogy kész Quartararo beállításait is lemásolni az előrelépése érdekében, miután először elutasította azt az opciót.

Az Autosportnak adott exkluzív interjújában Quartararo nagyra értékelte csapattárást, de azt is elismerte, hogy nem tudja, miért szenved ennyire Vinales.

„Maverick szerintem az egyik legjobb pilóta a mezőnyben” – mondta a még mindig csak 22 éves francia. „Amikor minden klappol, szinte lehetetlen megverni. Emlékszem, 2017-ben megnyerte az első két versenyt, majd Le Mans-t is.”

„Elképesztően gyors, de egy kicsit inkonzisztens. Nehéz hétvégéi voltak Mugellóban, majd most Németországban is, ami fura volt, de most biztosan jobban fog teljesíteni az egyik kedvenc pályáján.”

„Szerintem el kell fogadnia, hogy valahogyan „meg kell mentenie” a hétvégéit, és ha kell, a 7. helyet kell kitűznie célnak. A motor nem volt elég jó a Sachsenringen a győzelemhez, de nem is volt annyira rossz, hogy utolsó legyen.”

„Szerintem ez volt tavaly nekem is a problémám. Nem voltam elégedett a 12., 14. hellyel, és ezért többször is elestem. Néha a versenyen 5,4, néha 1 pontért is harcolnod kell, de őszintén nem tudom, hogy pontosan mi most a problémája.”

Quartararo tavaly hiába kezdte remek formában a szezont, és tűnt 3 győzelmével a szezon egyik legnagyobb esélyesének, végül csak a 8. lett pontversenyben. A télen azonban ismét pszichológushoz fordult, ami szerinte sokat segített neki a kudarc megfelelő feldolgozásában, és Vinalesnek is azt ajánlja, hogy foglalkozzon többet a mentális felkészülésével:

„Szerintem a mentális erősség nagyon fontos, mert hiába a tiéd a legerősebb motor, ha valaki elültette a fejedben azt, hogy a motor nem működik megfelelően, akkor nem is leszel gyors.”

„Ha csak párszor, amikor nem a tiéd a legjobb motor, de azt mondod, hogy „nyerni fogok, vagy harcolni fogok ezért a fontos dologért”, akkor jobban fogsz teljesíteni. Minden azon múlik, mennyire bízol magadban. Ez egy nagyon fontos tanulság volt a tavalyi évről.”