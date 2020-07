Quartararo: Vannak gyengeségeim, de jól rejtem el őket!

Fabio Quartararo a Spanyol Nagydíj után az Andalúz Nagydíjat is be tudta húzni, amelyet szintén a jerezi aszfaltcsíkon rendeztek. Quartararo már a rajttól is jól jött el, onnantól kezdve pedig nem volt megállás, dominálni tudott:

„Jó volt a rajtom, aztán beálltam egy tempóra ezen a nagyon-nagyon hosszú versenyen, és sikerült végig vezetnem. Egy pillanatra Vinales megelőzött, de hideg fejjel versenyeztem, és vissza tudtam előzni őt.” – kezdte a Canal+-nak.

„Az első körben tudtam, hogy óvatosnak kell lennem, hogy mindent jól kell csinálnom. Hallottam, hogy Maverick nagyon gyorsan jön az utolsó kanyarban, én azt gondoltam, hogy fékeznem kell, ő viszont nem állt meg – így vissza tudtam előzni őt.”

„Fogalmatok sem lehet arról, mennyire nehéz volt 25 kört teljesíteni ilyen forróságban. Hihetetlen volt. Amikor először megnéztem, 6 tizedre volt tőlem Valentino. Ezután rákapcsoltam és sikerült egyre jobban elnyúlnom tőle. Ekkor pedig azt mondtam magamnak, hogy rendben, maradjunk nyugodtak.”

Jerezben pedig tényleg rendkívüli forróság volt: a levegő hőmérséklete 37 fok volt, az aszfalt hőmérséklete pedig 60 fok. A fiatal francia kiemelte, mennyire nehéz volt így versenyezni:

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Nagyon hosszú volt a verseny, és nem volt egyszerű fókuszáltnak maradni, mivel amikor nagy az előnyöd, akkor úgy gondolod, kicsit visszavehetsz, de ez veszélyes, mert ekkor nem úgy motorozol, ahogy szoktál. Nem volt könnyű, de ilyen szempontból idénre sikerült fejlődnöm, kicsit jobban tudom menedzselni a versenyem és könnyebben maradok fókuszált. Ezért is örülök nagyon ennek a futamnak.”

Tehát mondhatni tökéletes volt Fabio Quartararo versenye, azonban a francia kiemelte, ő maga nem tökéletes:

„Nekem is vannak gyengeségeim, de jól rejtem el őket! Próbálok dolgozni is rajtuk, amit folyamatosan meg is teszek.” – így a futamgyőztes.

