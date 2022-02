Quartararo úgy fog versenyezni idén, „mintha nem lenne a MotoGP bajnoka”

Quartararo történelmet írt tavaly azzal, hogy ő lett a MotoGP első francia győztese, emellett pedig megszakította a Yamaha hat éve tartó nyeretlenségét is. Az idény során öt győzelmet aratott, és már két futammal a vége előtt övé volt a végső cím.

A címvédése lényegében ezen a hétvégén kezdődik a malajziai előszezoni teszttel, de ő elmondta, hogy egyáltalán nem úgy megy neki a szezonnak, mint aki tavaly bajnok lett. „Én pontosan ugyanazt fogom csinálni, amit legutóbb, mintha nem lennék bajnok” – mondta Quartararo a Yamaha új motorjának bemutatását követően.

„Úgy fogom megkezdeni az évet, hogy nem a bajnokság megnyerése a célom. Persze hosszú távon erre vágyom, de rövid távon csak futamokat nyernék és dobogós helyezéseket gyűjtenék, mert azok nélkül nem is lehetsz bajnok. Szóval lényegében ez az első lépés a cél felé.”

„Nem akarok az előző évre építeni, mert nincs semmim. Minden idény egy teljesen tiszta lapot jelent. Nem akarom azt az extra nyomást magamra helyezni. Igazából most még kisebb is a teher, mert elértem az álmom, és a legtöbb motoros nem tudja ezt megtenni, szóval igazából még kisebb terhet is érzek most.”

A franciának egyébként még nincs szerződése 2023-ra, és tavaly novemberben elismerte, hogy addig nem is szeretne semmit aláírni, amíg nem lát komolyabb fejlődést a Yamahától. Massimo Meregalli csapatmenedzser viszont „elég magabiztos”, hogy meg tudnak majd egyezni a jövőről.

„Folyamatosan kapcsolatban állunk Fabio menedzsmentjével, és dolgozunk azon, hogy megoldjuk ezt a fontos kérdést, amint lehetséges. Természetesen ő a prioritás, és elég magabiztosak vagyunk, hogy a dolgok a megfelelő irányba haladnak.”

