Quartararo: totális hülyeség a sprintfutamok bevezetése

Ahogy arról az Autosport/Motorsport is beszámolt, a MotoGP tulajdonosa, a Dorna Sports a Forma-1-hez hasonlóan szeretne szombati sprintversenyeket rendezni 2023-tól. Minderről az Osztrák Nagydíj ideje alatt egyeztetnek a csapatokkal, szombatra pedig már hivatalos sajtótájékoztatót is összehívtak, ahol vélhetően megtörténik a bejelentés.

Az Autosport értesülései szerint a MotoGP kicsit módosítana az F1-hez képest a formátumon. Évi 3 helyett minden egyes versenyhétvégén tartanának egy szombati sprintet, ami fele olyan hosszú lenne, mint a vasárnapi versenyek, és fele annyi pontot is adnának érte.

A sprintfutamok ötlete nem okozott osztatlan sikert a pilóták körében, Fabio Quartararo kifejezetten mérgesen vette tudomásul a pénteki spielbergi edzések közben érkező híreket, és arról beszélt, egyáltalán nem veszik figyelembe, milyen plusz fizikai terhelést róna rájuk a plusz versenyek beillesztése.

„Totális hülyeség a sprintfutamok bevezetése. Nem én hozom a döntéseket a versenyformátumokról, de szerintem ez őrültség lenne. Ha időről időre megcsináljuk, mint a Forma-1-ben, még érdekes is lenne, de hogy minden szombaton... őszintén szólva vannak olyan pályák, amelyek fizikailag rémesen kimerítenek.“

„Nem hiszem, hogy helyes lenne ennek kitenni a versenyzőket, pláne a véleményük megkérdezése nélkül. Engem legalábbis biztosan nem kérdeztek meg“ - fogalmazott a Yamaha versenyzője.

A legtöbb pilótát egyébként meglepetésként érte, amikor a sprintversenyekről kérdezték őket, mivel eddig csak pletykákat hallottak róla. Az Aprilia versenyzője, Aleix Espargaro elárulta, a Dorna mindössze fél órával a média eligazítás előtt tájékoztatta őt a sprintversenyek ötletéről.

„Nem tetszik az ötlet, ezt mindenképpen el kell mondanom. Nem hiszem, hogy ez ideális. Minden tiszteletem a Superbike-é, de a MotoGP nem ugyanaz. Rengeteg elektronikai, aerodinamikai beállítás, nehéz eltalálni a tökéletes konfigurációt“ - nyilatkozta Quartararo legnagyobb bajnoki riválisa, utalva a Superbike-széria felépítésére.

„Jelenleg is nagy szükségünk van a három szabadedzésre és a kvalifikációra, és még így is nehéz néha, amikor esik az eső. Csak csökkentenék az időnket, ha szombaton is versenyeznünk kellene. Szeretek versenyezni, utálom a téli tesztelést, de ez akkor sem jó ötlet“ - mondta Espargaro.

A Suzuki 2020-as világbajnoka, Joan Mirnek viszont nincsenek ellenére a sprintek, sőt, kifejezetten látványosak lennének a közönség számára, így nincs problémája a tervekkel.

„A több futam azt jelenti, hogy szombaton is magasabb szintű szórakozást nyújtunk, mint a kvalifikáción. Sokkal jobban élvezek egy futamot mint egy szabadedzést, de ki kell próbálnunk, hogy lássuk, jó irányba tartunk-e“ - fogalmazott a spanyol.

A Forma-1-el ellentétben a MotoGP-s sprintek más rendszer szerint működnének, a rövid futam végeredménye nem befolyásolná a vasárnapi fő futam rajtsorrendjét és fele annyi pontot is érnének a szombati futamok.

„Nekem nagyon tetszik minden úgy, ahogy jelenleg van. Talán a kvalifikáción lehetne egy kicsit változtatni, mert jelenleg eléggé stresszes. Ha hibázol az FP2-ben, kiesel a Q2-ből és ha másnap esik az eső, akkor nagyon nehéz jó rajtpozíciót szerezni“ - mondta a KTM-es Miguel Oliveira.

