Quartararo tart attól, hogy ez a Yamaha plafonja

Vegyes érzésekkel fejezte be a mandalikai előszezoni tesztet Fabio Quartararo, a királykategória címvédője többször is kritikával illette a Yamaha 2022-es fejlesztését. A francia egyelőre nem is írt alá új szerződést, így csak annyi biztos, hogy ebben az idényben még marad jelenlegi csapatánál.

A Yamaha versenyzője az 5., 4. és 2. legjobb köridőt futotta a mandalikai tesztnapokon, de panaszkodott a motor tapadására az új abroncsokon, valamint újfent nemtetszését fejezte ki a versenygép végsebességével kapcsolatban.

Quartararo vasárnap egy 18 körös versenyszimulációt teljesített, ahol meg akart győződni az első két tesztnapon tapasztaltakról, miután a második tesztnapot követően szupergyorsnak nevezte a használt gumikat a francia. A tempója nem is volt rossz, sőt. Az 1:33.155-el szinte mindenkinél gyorsabb volt a szimuláció során.

Ennek ellenére nem volt elégedett a címvédő, sőt, egyenesen rémálomszerűnek nevezte a versenyszimulációt. „Úgy döntöttünk a csapattal, hogy a közepes keverékű gumikkal vágunk neki a szimulációnak, ami valójában rémálomszerűen alakult. Még sosem volt ilyen rossz érzésem a hátsó gumival kapcsolatban. A régi, lágy gumival több mint fél másodperccel gyorsabb voltam.“

„Összességében elégedett vagyok a tempóval, szerintem remek munkát végeztünk, alkalmazkodtunk a motorhoz és elég erős a tempónk, ezért úgy gondolom, fontos lépést tettünk meg délután“ - fogalmazott a vasárnapi gyakorlással kapcsolatban.

Massimo Meregalli csapatigazgató elmondta, lenyűgözte őket Quartararo versenytempója, de a versenyző szerint aggodalomra adhat okot, hogy talán ez a maximum teljesítménye a motornak és nem lesznek képesek fejlődni a szezon során.

„Úgy éreztem, mindenhol a határon motorozok. A köridő nem volt rossz, de jobbra számítottam. A szezonnyitó már egy teljesen más történet lesz, de a magam részéről száz százalékig készen állok. Hogy őszinte legyek, egyelőre nem tudom, hol tudunk javulni.“

„Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat rengeteget dolgozik a motor jobbá tételén. Kell még némi sebességet találnunk, hogy ne érezzem úgy, a maximális teljesítményt hozom ki a versenygépből, mert ez jelenleg elég komoly feladat elé állít“ - mondta a címvédő, aki szerint a riválisaik még közel sem mutatták meg, mire képesek igazán.

„Ha megnézzük a Honda-pilótákat, a tempójuk elképesztő. Pol (Espargaro) a leggyorsabb szerintem, legalábbis közel áll hozzá. Marc (Marquez) is szupergyors, Alex (Marquez) szintén, Taka pedig nagyszerű versenyszimulációt teljesített. Egy szó mint száz, a Hondák pokolian gyorsak.“

