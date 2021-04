Quartararo nyerte a Doha GP-t, Martin a dobogón!

A rajtot követően ismét kilőttek a Ducatik, Jorge Martin megtartotta a vezetését, de az igazi sztár Miguel Oliveira volt, aki a 3. helyre ugrott fel a 4. sorból rajtolva. Oliveirát azonban hamarosan megelőzte a szintén zseniálisan rajtoló Aleix Espargaro és Alex Rins. Az 1. kör végén Martin, Zarco, Espargaro, Mir volt a sorrend.

Valentino Rossi nem tudott javítani a rajtnál, maradt a 21. helyen, ahogyan Maverick Vinales is nagyon visszaesett, egészen a 10. helyig. Rins óriási csatába keveredett Johann Zarcóval, ami lehetőséget adott Espargarónak és Mirnek is a felzárkózásra, míg Oliveira még éppen fel tudta tartani a két gyári Ducatit.

Rins és Zarco 10 körön keresztül oda vissza előzgették egymást, a Ducati erőfölényére nem nagyon volt válasza a Suzuki spanyol versenyzőjének, ami lehetőséget adott Martinnak is, hogy megőrizze az előnyét. Oliveira visszaesésével pedig a két gyári Yamaha megérkezett a Ducatik nyakára.

A 11. körben Espargaro hibázott, és Bagnaia, Miller, és Mir is megelőzte az Aprilia pilótáját, de az első 9 versenyzőt továbbra is mindössze 2 másodperc választotta el egymástól. A 12. körben Rinsnek volt egy apró hibája, amit egy körrel később ki tudott használni Bagnaia.

A 14. körben jött a kisebb dráma, Miller és Mir összeütköztek a célegyenes elején, de kisebb csodával mind a ketten motoron maradtak: Miller a 7., Mir a 9. helyre esett vissza, míg a mezőny hátsó részében Alex Marquez és Iker Lecuona esett el.

Quartararo remekül kihasználta Mir és Miller meleg pillanatát, és hamar elment Rins mellett is, és tapadt a három Ducatira. Bagnaia nem tudott érdemben beleszólni az élen a harcba, és a 17. körben nagyot hibázott: visszacsúszott a 7. helyre, Quartararo így már a 3. helyen motorozott.

Quartararo a 18. körben egy kör alatt elment Zarco és Martin mellett is, de a két Ducati közül csak Martin tudta visszaelőzni őt a célegyenesben, a két Pramacra pedig felzárkózott a másik gyári Yamahával Maverick Vinales is.

Quartararo egy körrel később ismét visszavette a vezetést, Vinales támadásai miatt a francia meg is tudta őrizni a vezetését. Vinales azonban nem tudta kihasználni a lehetőségeit, és az utolsó kör kezdetén hibázott is, és Rins is meg tudta előzni a Yamahást.

Quartararo tempóját már nem tudták tartani a Pramac Ducatik, Vinales hibája után pedig Zarco végre a támadásra fókuszálhatott: miután 22 kört motorozott újonc csapattársa mögött, az utolsó előtti kanyarban végre meg tudta előzni Martint, így Zarco a két második helyével vezeti is a bajnokságot.

Jorge Martin újoncként így is dobogóra állhatott a második MotoGP versenyén, a mezőny pedig sosem volt még ilyen szoros a MotoGP történetében: a legjobb 14 7 másodpercen belül futott be.

