Quartararo: nem tudom, hogyan fogunk felkészülni

Kisebb-nagyobb technikai gondokkal indult a MotoGP - és a Moto2, valamint a Moto3 - számára az Argentín Nagydíj, ugyanis néhány szállítmány technikai problémák miatt nem érkezett meg Termas de Rio Hondóba.

Emiatt a szervezők úgy döntöttek, a péntekre tervezett programot törlik, így a versenyzőknek szombaton lesz először lehetősége kigurulni a dél-amerikai aszfaltcsíkra, a menetrend pedig igencsak besűrűsödik.

A regnáló világbajnok, Fabio Quartararo korábban is panaszkodott arra, hogy nagyon nehéz belőni a Yamahának az optimális működési tartományát és úgy érzi, csupán szerencse kérdése a tapadás megtalálása.

A franciának nem indult zökkenőmentesen a szezonja, ennek ellenére a szezonnyitón kilencedik helyen ért célba Katarban, majd Indonéziában pályafutása legjobb eredményét elérve esős körülmények között a második helyen intették le.

Quartararo már a bajnokság kezdete előtt elégedetlenségének adott hangot, amiért a Yamahának nem sikerült a motor végsebességét javítania, Katarban pedig többször is gondja akadt a hátsó tapadással.

A mezőny 2019 után először versenyez a Termas de Rio Hondóban, így különösen fontos lett volna a pénteki nap tapasztalat szerzés szempontjából a pilóták számára. Quartararo szerint nem sokat tehetnek ebben a helyzetben.

„Nem tudom, hogyan fogunk felkészülni. Hogy őszinte legyek, ez egy olyan helyzet, amelyben nem sok mindent tehetünk“ - mondta a francia csütörtökön. „Nem mindig tudunk javítani a tapadáson, nagyon kicsi az optimális beállítás ablaka.“

„Amikor megvan a megfelelő tapadás, úgy érzem, hogy a motor tökéletesen működik és bármit megtehetek vele, amit csak akarok. Amint azonban elszáll, olyan érzés, mintha sokkal többet kellene kihozni belőle ugyanazzal a versenyzéssel.“

„Katarban sok mindent kipróbáltunk, de szükségünk van egy kis szerencsére is. Attól is függ, hogy mennyire gyorsan tudsz alkalmazkodni az adott pályához, de most erre nem tudok felkészülni“ - tette hozzá Quartararo.

A világbajnoki címvédő az egyetlen Yamaha-pilóta, aki az idei szezonban dobogóra állhatott, vagy egyáltalán közel került hozzá. Csapattársa, Franco Morbidelli el is mondta, időbe telik, amíg alkalmazkodik a gyári M1-hez.

„Látom, hogy a gép mennyire összhangban van Fabióval és milyen precíz módosításokat végez a csapat. Jobban ismeri a motort nálam, de elnézve a teljesítményét, remélhetőleg hamarosan én is jobb leszek“ - magyarázta az olasz.

