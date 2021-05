Fabio Quartararo már sorozatban a harmadik pole-pozícióját szerezte a 2021-es szezonban, azonban ezt elsősorban a száradó körülményeknek köszönheti: az esős harmadik szabadedzésen csak a 19. legjobb időt motorozta.

A francia versenyző tavaly is az élről indulhatott Le Mans-ban, azonban az esőben egészen a 9. helyig esett vissza, és most is úgy gondolja, hogy ha csak egy kicsit lesz vizes a pálya, akkor vissza fog esni, de abban reménykedik, hogy így legalább el tud lesni egy két trükköt a riválisaitól.

„A probléma az, hogy nem érzem magamat lassúnak, de nehéz elfogadni, hogy mégis ennyire szenvedek ilyen körülmények között” – értékelt az időmérő után Quartararo.

„Hiába rajtolok az élről, ha holnap is esős versenyünk lesz, akkor egyértelmű, hogy sajnos nem leszek sokáig ott. Ha valaki megelőz majd, ki akarom figyelni, hogy mit csinál máshogyan, mint én. Itt van az első sorban Jack (Miller), aki az egyik legjobb pilóta ilyen körülmények között, kíváncsi vagyok, hogy ő mit csinál máshogyan.”

„Ha esni fog a bemelegítés alatt, akkor úgyis ki fogunk próbálni valami mást, mert egyértelmű, hogy veszítünk a kigyorsításokon, de lehet, hogy van még valami más is, pl. a kanyarsebesség, amiben fejlődnünk kell.”