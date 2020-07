Quartararo: nehezebb az idei Yamahával menni, de hatalmas potenciál van benne

A MotoGP is visszatér ezen a hétvégén, méghozzá a Spanyol Nagydíj kereteiben, Jerezben. A mai nap folyamán le is zajlottak az első szabadedzések, amelyek közül kétség kívül az első sikerült erősebbre, valamennyi pilótának. Az első szabadedzést a regnáló bajnok Marc Marquez, míg a másodikat Franco Morbidelli nyerte meg.

Érdekesen alakult e két szabadedzés a tavalyi év meglepetésemberének, Fabio Quartararónak. Az első szabadedzés első húsz percében ugyanis büntetésből nem hajthatott ki a pályára, miután megsértette a tesztelési szabályokat korábban a Paul Ricardon.

Az első tréningen mindössze a 17. helyen zárt, alig megelőzve néhány embert, azonban a második edzés már jelentősen jobban sikerült mind neki, mind a csapatának, ugyanis a csapattársa mögött a második helyen zárt, viszont a nap összesített ideit tekintve ez így is csak a 15. helyre volt elég.

A tréningeket követően ki is értékelte, hogyan érezte magát az idei Yamahán, amivel kapcsolatban egyelőre vegyes és mondhatni idegen érzése volt. Elmondása szerint az idei Yamaha sokkal nehezebben vezethető motor a számára, mint amilyen a tavalyi volt.

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Szerintem senkinek nincs abban igaza, hogy a Yamaha egy könnyű motor, vagy a barátságosabb motor. Nyilván tudjuk, hogy a végsebesség nem az erőssége a motornak, de folyamatosan ennek javításán dolgoztunk, és csak néhány verseny után fog kiderülni, sikerült-e”, mondta a francia.

Jerez egyáltalán nem tekinthető tipikus erőpályának, mivel szinte egyáltalán nincsenek hosszú egyenesek, és így is szemléletes volt a végsebességbeli különbség: míg a második edzésen leggyorsabb Morbidellinek 287.2 km/h volt a végsebessége, addig Dovizioso Ducatijának egy tízessel több.

„A probléma ugyanaz, mint tavaly, de úgy érzem a Yamaha tett egy lépést előre ezen a téren, viszont a többi gyártó is. Az a gond, hogy már itt is 12 km/h hátrányban vagyunk, attól félek, hogy ez például egy Barcelonában 20 km/h is lehet. Ez egy olyan dolog, amin talán aggódnunk kéne”, véli Quartararo.

A hibák ellenére viszont azt is kiemeli a francia motoros, hogy ugyan nehéz megjósolni mi vár rájuk a hétvégén, de úgy érzi, hatalmas potenciál van a motorban. A saját tempójukra kell fókuszálniuk, és keresni a javulás lehetőségét, de érzi a lehetőséget az idei Yamahában is.

