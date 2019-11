Quartararo megkapja az „A” specifikációs Yamahát jövőre

Fabio Quartararo egyértelműen az egyik legjobb motorosa a MotoGP-nek, és sokan mondják azt, hogy egy jobb technikával akár nyomás alá is helyezhetné a rekorder Marc Marquezt. A spanyol világbajnok szintén elismerően szokott nyilatkozni a franciáról, aki jelenleg a 6. helyen áll, és alig pár pont a lemaradása a gyári ducatis Danilo Petrucci mögött, miközben Valentino Rossit már megelőzi.

Az újonc Quartararo egy „B” specifikációs Yamahán húzza neki a Petronas SRT csapatnál, de most megerősítésre került, hogy jövőre megkapja az „A” specifikációs csomagot. Ez gyorsabb frissítéseket jelent majd, valamint emellett 7 erőforrás áll a rendelkezésére a szezon folyamán, szemben a mostani öttel.

A Yamaha örömmel jelentette be Szepangban a megállapodást a csapattal a 2020-as évre. Természetesen ez Franco Morbidellinek is szól, aki csak a 10. helyen áll 105 egységgel, és a csapattársával ellentétben nem állt fel a dobogóra. Fabio ezt már hat alkalommal is megtette négy második, és kettő harmadik hellyel.

A Yamaha elkötelezett, hogy az SRT még versenyképesebb legyen, és privát istállóként a győzelemért harcolhasson. Ebben jövőre igen nagy segítséget fognak kapni, amivel a márka riválist is generálhat magának, de ez a MotoGP-ben teljesen más, mint például a Forma-1-ben. Az SRT vezetősége hálás, és szerintük a két motoros nagyban hozzájárult ehhez, akik remek eredményeket értek el az idei szezonban.