Quartararo megállíthatlan szombatonként – zsinórban a negyedik pole-ját szerezte!

A nagyjából félórás csúszással megkezdett időmérő Q1-ében 15 percük volt a motorosoknak, hogy eldöntsék, melyik két pilóta jut tovább a második szakaszba. Marc Marquez, Maverick Vinales és a hazai pályán talán utoljára versenyző Valentino Rossi is azok között volt, akiknek meg kellett küzdeni a Q2-ért.

A legelső gyorsköröket követően még Michele Pirro állt az élen, de nagyon gyorsan változott az állás. Takaaki Nakagami vezette már például a sort, amikor a motorosok visszatértek a bokszba az első rohamot követően, hogy utána felkészüljenek a második menetekre.

Öt perccel a Q1 vége előtt aztán mindenki kijött ismét, de több kisebb vita is kialakult a pályán, mert mindenki a másik szélárnyékát kereste a hosszú célegyenes miatt, és senki nem akart elsőnek nekiindulni.

A legvégén aztán Marqueznek és Aleix Espargarónak sikerült a továbbjutás. A hondás versenyző 1:45,924-et futott. Aki azonban nagyon csalódott lehet, az Vinales, hiszen a harmadik helyen esett ki a Q1-ben. Egy ideig úgy tűnt, hogy még javíthat, de az utolsó kanyarban nagyon elfékezte magát, ezzel pedig elúszott az esélye.

A Yamaha-garázsban mindenki csak fogta a fejét a hiba láttán, ami érthető is volt, hiszen talán tényleg meglehetett volna neki a Q2. Akinek azonban esélye sem volt ilyesmire, az Rossi volt a Petronas SRT-vel. Az olasz legenda egész hétvégén gyengén teljesített, és most is csak a kilencedik helyre volt elég az ideje, amely összességében a 19. rajtpozíciót jelenti.

Az első kisebb dráma után pedig következett a mindent eldöntő szakasza a kvalifikációnak. Előzetesen Fabio Quartararót és a Ducatikat lehetett esélyesnek mondani. A francia yamahás megnyerte a negyedik edzést közvetlenül az időmérő előtt, ami azt mutatta, hogy megvan a tempója.

Miközben mindenki kihajtott a pitből, Marquez sokáig a garázsban ült még, és úgy tűnt, mintha a karját is fájlalta volna. A Q2 felét követően már megvoltak a legelső gyorskörök, és Quartararo futotta meg a legjobb időt, ráadásul ő egyedül tette ezt, mivel nem volt benne a többiek szélárnyékot hajszoló vonatában.

Ez is mutatta, hogy mennyire gyors a bajnoki éllovas, akit a legvégén sem lehetett megállítani. A második próbálkozása még elképesztőbben sikerült, és az 1:45,187-es ideje új pályacsúcsot is jelent Mugellóban. Ezzel pedig ismét ő szerezte meg az első rajtkockát, egymás után már negyedjére.

Másodiknak a végén Bagnaia jött be a gyári Ducatival, a harmadik helyet pedig némi meglepetésre talán, de Johann Zarco szerezte meg. A negyedik Aleix Espargaro lett az Apriliával, ötödiknek pedig az előző futamot megnyerő Jack Miller jött be.

Holnap mindenképpen izgalmas versenyre van kilátás. A felállás most is hasonló lesz, mint a korábbi nagydíjakon. Quartararo az élről próbálja majd meg megakadályozni, hogy a Ducatik elvegyék tőle a dicsőséget.

Íme a Q2 végeredménye:

Marquez még továbbra sem érzi magát 100 százalékos állapotban