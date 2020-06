Quartararo: Marquez mindenki számára teljesen új szintet teremtett

Marc Marquez 2013-ban mutatkozott be a MotoGP-ben friss Moto2-es bajnokként, és egyből meg is nyerte a világbajnokságot, az elmúlt 7 évben összesen hatszor, miközben 56 futamgyőzelmet szerzett.

2014-ben, úton a második világbajnoki címe felé Marquez soha korábban nem látott 10 futamgyőzelmet szerzett sorozatban. Quartararo szerint Marquez a kemény edzésével mindenki számára megemelte a lécet.

„Azt a szintet, ami most jellemzi a világbajnokságot, azt Marc teremtette meg, ő emelte meg a szintet” – nyilatkozta Fabio Quartararo az Autosport.com-nak. „Moto3-ban, Moto2-ben, és természetesen a MotoGP-ben is.”

„Marquez 2013-as debütálása előtt senki nem edzett ennyit. Marc megnyerte az első 10 versenyt 2014-ben, de azt láttuk, hogy továbbra is halálra is edzette magát.” Marquez edzésébe tartozik az is, hogy rengeteget motocrossozik is, ami Quartararonak is el kellett sajátítania, ha versenyképes akart maradni.

„Mindenki elkezdett változtatni az edzésén. Akkor láttam ezt, amikor a Moto3-ban voltam, és ez csak még jobban motivált. Én két éve kezdtem el a földes pályákon is edzeni, mert Marc is ezt csinálja, és mert tényleg az egyik legjobb módja az edzésnek.”

A koronavírus-járvány miatt a pilóták többsége utcai motorral pályanapokon próbálja magát ismét edzésbe hozni, és bár Quartararo elmondta, hogy általában kerüli az ilyen teszteket, neki is muszáj lesz, hogy „a szem, és az elme ismét hozzászokjon a sebességhez.”

„Motorcrosszal edzek, és ez nagyon jól működik nekem. Nagyon erősnek kell lenned, hogy kibírj egy 20 perces motorcross versenyt, ahol a kezek, az alsó karok, és a lábak is nagyon erősen igénybe vannak véve.”

Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

„Ez többé-kevésbé megegyezik azzal, amit a MotoGP-ben is használsz. Amikor egy utcai motor után ülök az M1-re, az igen furcsa érzés. Még Jerez előtt én is szeretnék majd egy pályán menni, hogy a földről ismét az aszfaltra szokjak, de nem akarok hozzászokni egy utcai versenymotorhoz, hogy ne érezzem furcsának az M1-et.”

A MotoGP motorjaikat is pályára vihették már páran, köztük Pol Espargaro is, aki a Red Bull Ringen vezethette a KTM-et egy privát teszt keretein belül, Bradley Smith, aki idén helyettesítheti Andrea Iannonet szintén tesztelt az Apriliával, Misanoban.

A Ducati június 23-án, és 24-én tart majd egy kollektív tesztet a pilótái számára Imolában.

