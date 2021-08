Quartararo már „nem akar” a 2021-es bajnoki címre gondolni

A francia idei ötödik sikerét érte el a 20 körös Brit GP-n, ezzel pedig már bőven két futamgyőzelemnél is nagyobb az előnye úgy, hogy már csak (elvileg) hat forduló maradt a szezonból. A legközelebbi riválisa, Joan Mir szintén bevallotta a csalódást keltő kilencedik helye után, hogy ő már kiszállt az idei csatából.

Amikor megkérdezték Quartararót, hogy ez volt-e az idei legfontosabb győzelme, ő elmondta, hogy ennek most olyan hatása volt a bajnoki tabellára, amilyen, ő viszont nem igazán akar a végső trófeára gondolni, mert túlságosan is élvezi, hogy a győzelmekért mehet.

„Nem feltétlenül a világbajnokság van a fókuszban. Ha persze megnézzük, hogy a 47 pontos előnyből 65 lett, akkor az nyilván nagyon fontos. A verseny előtt is mondtam magamnak, hogy nem akarok erre gondolni, majd csak esetleg Misano után.”

„Ezt most félre is akarom tenni, mert élvezem az egészet, jól érzem magam a motoron. Szóval úgy megyek a következőre is, mintha az lenne az első. Igazán boldog vagyok.” Quartararo most már nyugodtan bejöhetne a harmadik helyen is minden hátralévő futamon, akkor is övé lenne a cím, ő viszont nem így gondolkozik.

„Nem fogok változtatni a hozzáállásomon, mert annyira élvezem, hogy a győzelmekért harcolhatok. A bajnoki cím pedig jön majd, ha jó eredményeket ér el az ember. Szóval most nem változik semmi.”

„Ha egy versenyen nem érzem, hogy győzhetnék, akkor persze nem fogok hülyeséget csinálni. A megközelítés tehát marad, de persze észben tartom, hogy kicsivel nagyobb különbség áll a rendelkezésemre. Én azonban továbbra is dobogókat és futamgyőzelmeket akarok szerezni” – tette egyértelművé a yamahás.

