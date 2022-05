Quartararo: lehetetlen volt megelőzni Bagnaiát

Ezzel együtt, Fabio Quartararo okos versenyzést mutatott be Spanyolországban és immáron pontelőnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt Aleix Espargaró előtt. A második helyről startoló francia végig ott loholt Francesco Bagnaia nyomában, ám nem tudta elvenni tőle az első helyet.

„Az volt a tervem, hogy az első két-három körben megelőzöm Peccót, de nagyon gyors volt és nagyon jól használt a féktávokat. Amikor mögötte haladtam, az első abroncsom nyomása és hőmérséklete is magas volt, ezért kissé le kellett maradnom“ - magyarázta a Yamaha világbajnoka.

„Az utolsó körökben mindent megtettem, de nem volt lehetőségem az előzésre, nagyon kiegyensúlyozott és gyors volt az egész futamon. Összességében azonban örülök az eredmények, mert a tempónk jó volt“ - fogalmazott Quartararo.

A futamgyőztes a leintés után arról beszélt, nagyon aggódott a válla miatt, amely még Portugáliában sérült meg a portimaói kvalifikáción látott bukása után. Bár az orvosok nem találtak törést, Bagnaia nagy fájdalmak közepette kapaszkodott fel egy héttel ezelőtt a nyolcadik helyre.

„Nagyon aggódtam a verseny miatt, mert a reggeli bemelegítést fájdalomcsillapító nélkül csináltam végig és meglehetősen küzdöttem“ - árulta el Bagnaia. „Szerencsére aztán kaptam gyógyszert, ami segített, csak a verseny utolsó része volt nehéz.“

„Az utolsó kanyartól eltekintve minden féktáv jobb oldalt van, a hatos kanyarban különösen nehéz volt megállni a motorral, mert olyan érzés volt, mintha valaki nyomná a vállamat, ami nagyon fájdalmas volt“ - ismerte el az olasz.

Bagnaia sikere volt a harmadik Ducatis győzelem az idei MotoGP-szezonban, ám az eddigi kettőt Enea Bastianini szállította a Gresinivel, a gyári Ducati először állhatott a dobogó legfelső fokára.

Bagnaia úgy érzi, nehezen indult a 2022-es csomaggal a szezon, de az elmúlt hetekben elkezdett ráérezni a motorra és újra megtapasztalta azt a jó érzést, ami korábban a 2021-es specifikációnál is megvolt.

Az olasz kifejtette, a Ducati jól döntött akkor, amikor nem próbálta meg az ő vezetési stílusához igazítani a gépet, hanem hagyták, hogy ő maga találja meg az összhangot a motorral.

„A szezon előtti tesztek alatt optimistább voltam, de az első versenyre érkezve arcon csapott a valóság és egy kissé küzdöttem. Az biztos, hogy ennek a motornak más vezetési stílusra volt szüksége, mert most gyorsabb tudok lenni a kanyarokban.“

„Végül azt hiszem, sikerült visszatérnem a legjobb formámhoz, ahhoz, amiben tavaly is voltam és most már így is szeretném folytatni, nem veszíthetek pontokat“ - zárta a Ducati versenyzője.

Wolff kitart amellett, hogy aerodinamikailag rendben van a Mercedes