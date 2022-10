Quartararo: „Karrierem legnehezebb feladata” áll előttem

A címvédő az áprilisi Portugál Nagydíj óta most először nem vezeti a bajnokságot, mivel Francesco Bagnaia 14 pontos előnybe került vele szemben, és a soron következő futamon Malajziában már esélye nyílik a bajnokság bebiztosítására.

Quartararo a legjobb nyolcban haladt Phillip Islanden, amikor a futama a negyedik körben már igazán rosszra fordult, miután a 4-es kanyarban elhagyta a pályát. Ugyan ezek után még vissza tudott térni a 15. pozícióba, de a 11. körben bukott, és ezzel végleg kiszállt a küzdelmekből.

Ez pedig az utóbbi négy futamon már a harmadik nullázása volt. Mivel Bagnaia harmadik lett végül, és megelőzte a franciát a tabellán, ha legközelebb 11 ponttal többet tud szerezni Quartararónál, akkor világbajnoknak mondhatja magát.

A Yamaha motorosa érthető módon csalódottan nyilatkozott a futamot követően: „Nem ilyen futamra számítottam. Kemény nap volt, főleg az első hiba a 4-es kanyarban. Egészen jól mentünk, de aztán nehezebbé vált, mert mások mögé kerültünk.”

„Közben viszont próbáltam a gumikkal is spórolni, de túlságosan is nyomtam a 2-es kanyar bejáratán. Nem volt túl nagy a különbség a kanyartempót tekintve, de az 1-esből kifelé jóval gyorsabban jöttem.”

„A 4-esben pedig fékeztem, és ott volt előttem [Luca] Marini, ezért szélesre kellett futnom. Az az én hibám volt, és nem volt egyszerű visszajönni. Most viszont le kell zárni ezt a fejezetet, és csak egyetlen feladatunk van. Meg kell próbálni nyerni, ami karrierem legnehezebb feladata lesz, de készen állok rá.”

Quartararo elismerte, hogy a végsebesség és a hátsó tapadás hiánya miatt túl kellett erőltetnie a motorozást, ami végül a hibáihoz vezetett. Emellett viszont arról is beszélt, hogy a legfőbb gondot az M1 által megkívánt stílus jelenti, mert az teljesen más, mint a többi motor esetében.

„Igen, a határon túl kell mennem, de nem ez a legnagyobb gond. A gond az, hogy másként kell motorozni, mint a többieknek. Amikor egyedül vagyok, látható, hogy jó a tempóm. A versenyen viszont minden nehezebbé válik. A jövőben tehát inkább a futamokra kéne jónak lennie a motornak, és nem a legnagyobb kanyartempót kell keresni vele.”

A yamahás végül még félresöpörte azokat a megjegyzéseket, miszerint a mostani nehéz időszaka hasonlít a 2020-as szezonhoz, amikor a bajnokságot vezetve az utolsó hat futam során egészen a nyolcadik helyig esett hátra.

„Nem. 2020 mentálisan és technikai szempontból is kemény volt. Most viszont nem gondolom túl a dolgokat. Én csak a legjobbamat próbálom nyújtani. Nagymértékben túl kell erőltetnem, és ezért a hibák kockázata is nagyobb.”

„Ma is ez történt. Ha gumit kell spórolnod, akkor csökken a tapadás és a kigyorsítás hatékonysága, ami nem a legjobb. Ma elkövettem azt a hibát, hogy elfékeztem magam, és szélesre futottam a 4-es kanyarban. Ezt viszont meg kell értenünk. Több hátsó tapadás kell, hogy jobban óvhassuk az abroncsokat, és a lehető legjobb teljesítményt kapjuk.”

A Haasnál úgy érzik, Magnussen érkezése jót tett Schumachernek