Quartararo: Fizikálisan és mentálisan is csúcson akarok lenni

A 2022-es bajnoki cím elvesztése után Fabio Quartararo idén extra motivációval várja a szezon első futamát. A francia úgy gondolja, hogy elsősorban a hibafaktor kiiktatására kell törekedni, utána lehet növelni a teljesítményen is.

„A részemről az kell, hogy fizikailag és mentálisan is a csúcson legyek, a legjobb szinten legyek a motoron, és ne kövessek el hibákat” – jelentette ki a francia. „Ami a csapatot illeti, a 2022-es teljesítményük elég jó volt, azt kell mondanom.”

„Természetesen én is hibáztam, a csapat is hibázott és a Yamaha is hibázott, de tanultunk belőle. Ez lesz a harmadik évem a Yamaha gyári csapatával, és szeretnék velük újra a bajnoki címért harcolni” – zárta le a gondolatait Quartararo.

Mint ismert, a Yamaha a végsebesség terén veszített sokat a Ducatival szemben, így arra lehet számítani, hogy a japánok egy jóval erősebb motorral rukkolnak elő idénre. A csapat másik pilótája azt hangsúlyozta, hogy szeretett volna feltöltődni, mielőtt a bajnokság elkezdődik.

„[A tél] elég jó volt” – vetette át a szót Morbidelli. „Feltöltöttem az energiámat. Pihentem egy kicsit, aztán elég korán elkezdtem mozogni a télen. Pályán motoroztam, gokartoztam és motokrosszoztam is.”

„Továbbra is aktív maradtam kerékpáron, és edzettem. Nem mentem messzire nyaralni. Szerettem volna egy kis időt otthon tölteni, és igazán értékelni ezt és élvezni, mielőtt január végén újra kezdődik az egész hullámvasút.”