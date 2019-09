Quartararo élete pillanata volt, amikor kiderült, hogy Marquez is ember

Fabio Quartararo majdnem a teljes misanói futamon az élen haladt, a Petronas Yamaha újonca hiba nélkül teljesítette a nagyon hosszú versenyt, ám így sem tudta megszerezni első futamgyőzelmét. Bár a Yamaha a hétvége folyamán nagyon erősnek tűnt, Marc Marquez és a Honda versenytempója így is figyelemreméltó volt, a spanyol címvédő folyamatosan tartani tudta Quartararo sebességét.

Marquez aztán az utolsó kör elején megelőzte Quartararót, aki a 4-es kanyarban visszavette az első helyet, de nem sokáig állt ismét élen, Marquez egy féktávon ismét előzött, és aztán egy trükkös fékezéssel el is vette az esélyt a francia visszatámadására. Marquez kitörő örömmel ünnepelte a győzelmet két második hely után, látszott, mennyire fontos volt a számára, hogy ismét a dobogó tetején ünnepeljen, még ha így is, úgy is nagyon simán vezeti a vb-tabellát.

Quartararo ugyanakkor nem volt csalódott, hogy első futamgyőzelme tovább várat magára, sőt, a francia élete élményeként élte meg a Marquez elleni csatározást.

"Ez a legjobb pillanat nemcsak a pályafutásom, hanem az egész életemben. Amikor egy hétszeres világbajnok van a hátad mögött 20 körön át, és megelőz az első kanyarban, de te visszaelőzöd a 4-esben, az a legboldogabb dolog, nagyon örülök, hogy harcolhattam vele. Legutóbb Barcelonában végeztünk Marquez mögött másodikként, de akkor majdnem három másodperc volt a különbség, de most nagyon közel voltunk egymáshoz" - mondta Quartararo. "Nagyon jól sikerült a gumikezelés, a bal oldala a gumiknak sokkal problémásabb volt, mint nála, de a jobb oldalon jól dolgoztunk. Lépésről lépésre tanulunk, és ez nagyon jó."

A francia szerint az utolsó körben történtek még úgy is pozitívak, hogy végül Marquez rutinjával megszerezte a győzelmet. "Tudtam, hogy valamit majd megpróbál ellenem, de Marc-kal sosem lehet tudni. A jó dolog az volt, hogy vissza tudtam előzni, és ez nagy magabiztosságot ad, mondhatom, hogy ő egy hétszeres világbajnok, de én megelőztem. Szóval ő is csak egy ember" - jelentette ki Quartararo.

