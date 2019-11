Quartararo elismeri, hogy a rajtja "totális katasztrófa"

Fabio Quartararo ötödik pole pozícióját szerezte meg a szepangi időmérőn, ahol ráadásul keményen támadta Marc Marquez. A spanyol érezte, hogy a francia nagyon gyors, igyekezett vele tartani, és egy kicsit nyomás alá is helyezni, ám végül Marquez húzta a rövidebbet, esett, és míg Quartararo megszerezte a pole-t, a már világbajnok spanyol a 11. helyről rajtolhatott csak.

Azonban a két versenyző teljesen más futamot élt meg, Marquez gyorsan lépdelt felfelé a rangsorban, míg Quartararo már a rajt után jelentősen visszaesett. Az időmérőkön remeklő franciának nem a maláj volt az első elrontott rajtja, ezúttal a nyolcadik helyig esett vissza. Míg Marquez második lett, Quartararo egy helyet tudott javítani a rajtnál elbukott pozíciókból, és hetedik helyen zárt.

"Ez egy nagyon nehéz verseny volt, rengeteget szenvedtem. Először is, az első kör egy totális katasztrófa volt. Utána is nagyon sokat szenvedtem a motoron, előzni lehetetlen volt. Nem hiszem, hogy a pálya miatt, mert hallottam, hogy Maverick nagyon gyors köröket ment az elején is. De mi szenvedtünk az elejével, nagyon sokat mozgott a motor. Mindenki közepessel ment elől, szóval a gumiválasztás rendben volt. Nagyon furcsa, ki kell elemezni, mi is történt" - mondta Quartararo.

"Azt hiszem, hogy az első kerékben túl nagy volt a nyomás. Nagyon érzékeny vagyok erre, és azt hiszem, hogy ez lehetett a fő ok, nagyon sok teljesítményt vesztettünk a fékezéseknél. Ez sokat számított, de a hétvégén addig épen az ellenkezőjét tapasztaltam. Nehéz volt megfelelő nyomás alá helyezni a gumikat. Mindig lejjebb voltunk egy kicsit, míg a versenyen azt éreztem, hogy magasabban vagyok. Nagyon furcsa" - elemezte a történteket a francia újonc.

Míg márkatársa, Maverick Vinales nyerni tudott, Valentino Rossi pedig a hetedik lett, Quartararo nem volt elégedett a hetedik helyezésével. "Igen, ez természetesen csalódás. Megvolt a sebességünk a dobogóhoz, de legalábbis annál jobb volt, mint hogy 10 másodperccel a győztes mögött végezzünk. Ez nem olyan eredmény, amire számítottunk" - tette hozzá az év újonca.

