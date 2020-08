Quartararo: a Suzuki a „tökéletes motor” a Red Bull Ringre

Alex Rins a múltheti Osztrák Nagydíjon győzhetett is volna a Suzukival, azonban elesett, amikor mg akarta előzni az élen haladó Andrea Doviziosot, de Joan Mir így is meg tudta szerezni az első MotoGP dobogóját a második helyével.

Mir megnyerte a szombati 3. szabadedzést is, 1.5 tizeddel Quartararo előtt, a pénteki második szabadedzésen pedig ismét nagyon jó volt a versenytempója.

Bár a Ducatikhoz képest még mindig körülbelül 7-8 km/h-val le vannak maradva a végsebességekhez képest, a Red Bull Ringen a GSX-RR az egyik legerősebb konstrukciónak bizonyul.

„Nagyon lenyűgöz a Suzuki teljesítménye, mert a motorjuk nagyon jó kanyarodik, jól fékez, és a végsebességük is sokkal magasabb, mint a miénk” – mondta Fabio Quartararo az Autosportnak, amikor a Suzukiról kérdezték.

„Szerintem az egyik legtökéletesebb motor erre a pályára.”

A Ducati 2016 óta, a Red Bull Ring visszatérése óta veretlen a pályán, és miután Rinst más a múlthéten is az egyik győzelemre esélyes pilótának tartotta, Andrea Dovizioso most is az élre várja a Suzukikat.

Andrea Dovizioso, Ducati Team Fotó készítője: MotoGP

„Szerintem nagyon jók a féktávon, hasonlóan hozzánk, de sokkal jobbak a kanyarok közepénél” – mondta az olasz. „A gyorsulásuk nem annyira jó, mint a miénk, de nagyobb sebességet tudnak átvinni a kanyarokon.”

„Amikor nagyobb sebességgel jössz ki kanyarból, nem használod el annyira a hátsó gumit, szóval szerintem ez az oka annak, hogy Rins és Mir ennyire jók voltak a verseny végén.”

„Sokkal jobban gyorsulunk az egyenes közepétől a féktávig, de amikor több km/h-t us veszítesz a kigyorsításon, akkor időbe telik, mire utoléred a Suzukikat. Sokkal egyenletesebbek, mint bárki más jelenleg a mezőnyben.”

