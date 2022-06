Pol Espargarónak hamarabb kezdődik a nyári szünet

A spanyol versenyző a múlt hétvégi, Sachsenringen rendezett Német Nagydíj első szabadedzésen bukott hatalmasat, aminek következtében megsérült a bordája és a fájdalom miatt fel is kellett adnia a versenyt.

A Honda pilótája abban reménykedett, hogy a Holland Nagydíjra már jobban lesz, de a pénteki szabadedzéseket követően kiderült, a fájdalom sokkal erősebb a vártnál és nem tudja folytatni a hétvégét.

Espargaro az éjszaka során kezelésen esett át, de csapata szombat reggel megerősítette, hogy sem a harmadik és negyedik szabadedzésen, sem a kvalifikáción, sem a vasárnapi futamon nem tud részt venni.

„A Német Nagydíj első szabadedzésén elszenvedett bukását követően Espargaro mindent megtett annak érdekében, hogy felépüljön a MotoGP-szezon tizenegyedik futamára, de a pénteki szabadedzések után még mindig erős fájdalommal küzdött“ - írta közleményében a Honda.

„Ennek következtében úgy érzi, nem képes motorozni, ezért a csapattal együtt úgy döntött, kihagyja az asseni futamot. Alig várjuk, hogy a nyári szünet után egy teljesen fit Pol Espargarót köszönthessünk Silverstone-ban“ - tették hozzá.

Espargaro pénteken arról beszélt, hogy nem csak a bordái, hanem az azokat körülvevő izmok sérülése is hátráltatja, ugyanis ez hátproblémákat okoz neki. Azt is elárulta, hogy a németországi futamot követő hétfőn az ágyból is alig tudott felkelni, annyira erős volt a fájdalom.

Ahogy az már korábban kiderült, Pol Espargaro utolsó szezonját tölti a Hondánál, a következő szezont a KTM Tech3-as csapatánál kezdi meg, ahol pályafutása korábbi szakaszában már versenyzett.

