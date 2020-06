Petrucci szívesen menne a KTM-hez, amennyiben Pol Espargaro tényleg távozik

Az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint már kész tény, hogy Pol Espargaro elhagyja a gyári KTM-et, és 2 éves szerződést kötött a gyári Honda csapattal, akik így verseny nélkül döntöttek Alex Marquez jövőjén.

Petrucci számára egyetlen lehetősségként a MotoGP-ben maradáshoz az Aprilia tűnt, mivel az olasz márkának helyettest kell keresnie Andrea Iannone helyére, akinek a fellebbezését az eltiltása ellen még nem tárgyalták.

Danilo Petrucci a Sky Italianak adott interjújában mondta el, hogy továbbra is az Apriliához menne legszívesebben, de érdeklődött a KTM-nél is.

„Nagyon jó lenne, ha az Apriliához mehetnék, amely bár új motorral van itt, egyből gyorsak voltak, ez pedig nagyon ritka. Az előszezoni teszteken nagyon jók voltak, ezért én az Apriliához mennék.”

„De azután csütörtökön jött a hír, amelyről én sem tudom, hogy hivatalos-e, vagy sem, hogy Pol elhagyja a KTM-et. A döntése, hogy elhagyja a csapatot nagyon meglepő lenne, mert ő volt a projekt sarokköve.”

„Most itt van két gyártó, akik tudnának profitálni a MotoGP tapasztalataimból. Szeretnék én is dolgozni, és egy épülő projekt részese lenni. A KTM már szerzett dobogót (2018, esős Valencia, Espargaro), de az Aprilia még nem.”

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Az Aprilia egyelőre továbbra is támogatja Andrea Iannonét, azonban az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint a B-tervként szereplő Petruccival is nagyon közel állnak a megegyezéshez. Aleix Espargaro szintén megerősítette, hogy közel áll ahhoz, hogy hosszabbítson az Apriliával, amely a saját bevallása szerint is valószínűleg az utolsó szerződése lesz a MotoGP-ben.

Pol Espargaro elvesztése újabb fájdalmas csapás lehet a KTM számára, miután az általuk támogatott Moto2-es pilótát, az egyik legnagyobb tehetségnek tartott Jorge Martint elhalászhatja előlük a Ducati, akik Jack Miller utódját keresik a Pramachoz.

