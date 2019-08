Pedrosánál nincs tervben a visszatérés

A kétszeres 250cc-s bajnok tavaly döntött a visszavonulás mellett, miután 13 évet húzott le a Honda gyári csapatánál. Dani Pedrosa azonban nem szakadt el teljesen a MotoGP-től, ugyanis elvállalta a KTM tesztpilóta feladatait idén. Miután a KTM és Johann Zarco úgy döntött, hogy a kétéves szerződés ellenére az év végén felbontják a megállapodást, Zarco utódaként elsőként Pedrosa neve merült fel.

"Ebben a helyzetben először is szomorúak vagyunk Johann miatt. Sokáig jutott, de most egy olyan ponthoz ért, ahol már nem találja elhivatottságot, akkor ki kell lépni. Nagyon tisztelem őt, egy nagyszerű versenyző. De most még nem tudom, mit szóljak. Még bőven van dolgom a KTM tesztpilótájaként, és a jövőben is ez marad a pozícióm, azt hiszem" - mondta Pedrosa.

Egyelőre a Red Bull KTM motorsport főnöke, Pit Beirer is kitalációnak nevezte Pedrosa visszatérését, de megerősítette annak lehetőségét, hogy Zarco helyét vagy Miguel Oliveira, vagy Mika Kallio tesztversenyző veheti át.

"Mindenek előtt ki kell jelentenem, hogy nagyon elégedettek vagyunk azzal a munkával, amit Dani a tesztcsapatnál végez, szóval már most nagyon sokat profitálunk a jelenlétéből. Tökéletesen beilleszkedett a csapatba, és ez több is, mint amit előzetesen vártunk" - jelentette ki Beirer. "Ahogy felkészítette Miguelt Spielbergben, az első osztályú. Ezért is olyan fontos a jelenléte most. Persze elengedhetjük a fantáziánkat, de nagyon egyértelmű feladata van nálunk. Ő pedig ezt elfogadta."

"És mindenkit emlékeztetnék, hogy így is van három top versenyzőnk, akinek élő szerződése van. Miguel (Oliveira) mellett Pol (Espargaro) és Brad Binder a jövő évre" - emlékeztetett rá a KTM főnöke, hogy a csapat már megegyezett a Moto2-be versenyző Binderrel is a 2020-as évre. "És még van egy másik kiváló tesztversenyzőnk, aki otthon végzi a munkáját, Mika Kallio. Ő mindig készen áll, szóval nagyon jó helyzetben vagyunk a versenyzőket illetően."

