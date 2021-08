Oliveirának lehet, hogy ki kell ülnie a MotoGP Stájer Nagydíját

Oliveira tavaly pont Ausztriában, a Stájer Nagydíjon szerezte az első győzelmét a motorversenyzés királykategóriájában még a Tech 3-mal, azonban nem biztos, hogy ezt a sikert meg tudja ismételni idén.

A portugál versenyző nagyot bukott a délelőtti első szabadedzésen a 3-as kanyar kijáratán, és a bal oldalára esett. Bár az első vizsgálatok szerint semmilye nem tört el, miután nem jelent meg a délutáni sajtótájékoztatón, a csapat által kiadott közleményben ismerte el, hogy nem biztos, hogy rajthoz tud állni.

„Először is, csalódott vagyok, és sajnálom, hogy így kezdődött a hétvégém” – mondta Oliveira, majd elismerte, hogy hiába találták egészségesnek az előzetes vizsgálatokon, további ellenőrzések alá vonják a fizikai állapotát.

„Megpörögtem a levegőben, mielőtt földet értem volna. Szerintem a kezemet meg is ütötte a kormány, ez fájt a legjobban. Minden kétséget el akarunk oszlatni egy további sérüléssel kapcsolatban, ezért még nem tudom, hogy folytathatjuk-e a hétvégét.”

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 4 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 5 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 6 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 7 Fotót készítette: Gold and Goose / Motorsport Images

A KTM 2021-es rossz szezonkezdete miatt Oliveira is szenvedett, de főnixként támadt fel a KTM Mugellóban bemutatott új vázának köszönhetően. Addig a legjobb eredménye egy 11. hely volt, míg azóta két második helyet és egy győzelmet is szerzett, így hiába áll még mindig csak a tabella 7. helyén 85 ponttal, még a bajnokságot Johann Zarco előtt 34 ponttal vezető Fabio Quartararo is azt mondta, hogy számolnia kell Oliveirával a szezon második felében.

A MotoGP pénteki edzésnapján a legjobb időt Taka Nakagami motorozta az FP1-en, miután a második szabadedzést elmosta az eső, az élen pedig kisebb meglepetésre az Aprilia versenyzője, Lorenzo Savadori végzett.