Oliveriával együtt már négy versenyző fogja kihagyni a MotoGP argentin futamát

A McLarennel is tárgyaltak, de itt a vége: megerősítette a Porsche, hogy nem lépnek be az F1-be

Forma-1

A McLarennel is tárgyaltak, de itt a vége: megerősítette a Porsche, hogy nem lépnek be az F1-be A McLarennel is tárgyaltak, de itt a vége: megerősítette a Porsche, hogy nem lépnek be az F1-be