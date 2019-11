Nézni is rossz a szenvedését, a MotoGP főnöke szerint Lorenzónak döntenie kell

Jorge Lorenzo a szezon elejétől kínlódik a Repsol Honda motorjával, amivel csapattársa toronymagasan lett világbajnok. Asseni bukása, és súlyos sérülése után a spanyol még mélyebbre süllyedt, gyakorlatilag a mezőny végén találta magát. Lorenzo a Phillip Island-i versenyen egy perces hátrányban utolsóként ért célba, és még az előtte haladó Hafizh Syahrinnak is 22 másodperc volt az előnye előtte.

A Honda motorja kapcsán bizalmát vesztő versenyző legutóbb kicsit javítani tudott, a 14. helyen végzett, és ismét pontokat szerzett, de a MotoGP-t szervező Dorna Sport vezérigazgatója, Carmelo Ezpeleta szerint Lorenzónak döntenie kell a jövőjéről. Ha hisz abban, hogy van lehetőség visszatérni korábbi nagyszerű formájához, akkor folytassa, más esetben gondolkodjon el akár a befejezésen is.

"Azt hiszem, hogy Lorenzónak döntenie kell. Nagyon jóban vagyok vele, nagyon kedvelem, de el kell gondolkodnia azon, hogy mit kezdjen az életével. Ha kiderül, hogy ami történt a sérülése miatt van, akkor annyi. Jorgénak el kell kezdeni gondolkodnia saját maga és a világbajnokság érdekében, hogy vissza tud-e vágni, és újra a régi Lorenzo lenni, akit megismertünk, vagy nem" - jelentette ki Ezpeleta.

"Nem jó látni egy olyan versenyzőt, mint ő, a 19. helyen haladni. Ugyanakkor nem hiszem, hogy jobban lehetne erőltetni a dolgot annál, ahogy ő teszi. Ha kiderül, hogy a legutóbbi sérülése miatt nem megy, akkor meg kell fontolni, hogy mit tegyen, és akár a visszavonulás is szóba jöhet, vagy bármi. De meggyőződésem, hogy az a Lorenzo, aki 2013-ban műtét után versenyzett Assenben, bizonyítja, hogy most is mindent megtesz, de szomorú ilyennek látni" - mondta Ezpeleta.

A hu.motorsport.com exkluzív videója a 2021-es F1-es szabályokról, benne 10 olyan ponttal, ami nagyon fontos lesz az új királykategóriában.