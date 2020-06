Mugellóban sem lesz idén MotoGP-verseny, de a Forma-1-ben igen?

A koronavírus arra kényszerítette a MotoGP-t, hogy március elején lemondja a Katari Nagydíjat, és az azt követő 10 esemény halasztásra került. A bajnokságban azt tervezik, hogy a spanyolországi Jerezben indítják újra a 2020-as szezont július végén, rögtön két versennyel.

Katar mellett Hollandia, Németország, Finnország, Anglia, Ausztrália és Japán esett ki a sorból, most pedig Mugello. A hivatalos tájékoztatás részeként elmondták, ha nehéz szívvel is, de be kellett jelenteniük, hogy a MotoGP idén nem fog Mugellóban versenyezni.

A közlemény szerint nem tudtak megoldást találni a jelenlegi helyzetben az átalakított naptárral, az abból adódó logisztikai és egyéb más kérdésekre. A MotoGP nagy veszteségnek írja le Mugello ideiglenes elvesztését, amit a világ egyik legszebb pályájának tartanak, és büszkék arra, hogy az Olasz Nagydíj otthonának hívhatják.

A szervezők köszönetet mondtak a rajongóknak a megértésükért és a türelmükért, valamint nagyon örülnek annak, hogy jövőre visszatérhetnek. A mugellói bejelentés egy olyan pletykasorozat közben jelent meg, mely szerint Monza után egy héttel a Ferrari pályája vendégül láthatja a Forma-1 mezőnyét. Jelenleg azonban nem ismert, hogy a mai bejelentés közvetlen következménye ennek, vagy sem.

