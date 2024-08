MotoGP: sok pilótánál verte ki a biztosítékot a sorozat főnökének kijelentése

Egy közelmúltban adott interjúban Carmelo Ezpeleta, a Dorna ügyvezetője arra tett utalást, hogy szerinte meg kéne szabni, maximálisan hány spanyol és olasz versenyző lehet a mezőnyben, ezzel téve azt sokszínűbbé és változatosabbá.

Bár a MotoGP vezetője mindig arról beszélt, hogy a „legjobb motorosoknak” kell szerepelniük a bajnokságban, mostanra látszólag kereskedelmi tényezők is bejöttek a képbe, ami elkezdte árnyalni a témát.

„A legjobbaknak kell versenyezniük, de könnyebb jobbnak lenni, ha olasz vagy spanyol vagy. Hasonlónak kéne lennie, mint az olimpián, ahová három amerikai mehet, a negyedik viszont már nem tud, hiába jobb, mint a többi országból érkező” – hangzottak Ezpeleta ellentmondásos szavai.

A Motorsport.com ezek után szembesítette a MotoGP mezőnyének spanyol és olasz tagjait ezekkel a megjegyzésekkel és kikérte a véleményüket a témában. „Hány brit és angolszász versenyző van az F1-ben?” – tette fel a kérdés Raul Fernandez, aki nemrég hosszabbított a Trackhouse Racinggel.

„Nem hiszem, hogy ez nemzetiség kérdése, de nyilván mi olaszok és spanyolok jobbak vagyunk, mert nagyon nehéz számunkra eljutni idáig. Spanyolországban rendkívül nehéz, én személyes szinten is átéltem. Kemény munka és nehézségek árán jutottam el a MotoGP-be, és akkor a család által hozott áldozatokról nem is beszélve.”

Fernandez szerint ráadásul a gyártók sem szeretnék, ha a sok beleölt pénz ellenére megmondanák nekik, milyen nemzetiségű versenyzőket választhatnak a csapataikba. „Fontos látni, hogy a versenyzők sokat áldoznak fel ezért, és az eredményeket kell nézni. Nagy kár például, hogy egy olyan motoros, mint Sergio Garcia, nem kap helyet a MotoGP-ben, de akkor miért dolgozol olyan keményen? Frusztráló, ha nem kaphatod meg az esélyt.”

A hondás Luca Marini is amondó, hogy az említett két ország egyszerűen jobb lehetőségeket kínál a feltörekvő motorosoknak, és ezért is vannak olyan nagy számban jelen a mezőnyben. „Meg kell érteni, hogy azért vannak ennyire magas szinten a spanyolok és olaszok, mert ők a legjobbak a világon, nem azért mert spanyolok és olaszok. Ha lehetőség lenne arra, hogy más országokban is találjunk hasonlóan jó versenyzőket, akkor ők is itt lennének.”

Marini szerint Olaszországban és Spanyolországban egyszerűen megvan a motoros kultúra, a szenvedély és az ennek megfelelő környezet és lehetőség, így a fiatalok már egészen korán elkezdhetik a fejlődést és tanulást.

Alex Rins szerint főként a feltörekvő tehetségekre lehet hatással, ha valóban bevezetnék az Ezpeleta által javasolt rendszert. „Nagyon nehéz kezelni egy ilyen problémát. Mindig is azt mondták, hogy Spanyolországnak és Olaszországnak kiváló motorosai vannak, és ez juttatott el minket ide, a MotoGP-be, de a Moto2-be és 3-ba is.”

„Ennek a kontrollálása szerintem jobban érintené azokat a fiatalokat, akik megérkeznek a sorozatba, mint azokat, akik már itt vannak.” Aleix Espargaro szerint egyszerű a helyzet: a legjobbaknak kell szerepelniük a MotoGP-ben, és ha a többségük spanyol és olasz, annak megvan a maga oka, hiszen ők a legjobbak.

„Ideális lenne, ha a 14 leggyorsabb versenyző 14 különböző országból jönne, és lehet ezen segíteni különböző bajnokságok révén, de az ellen nem lehet harcolni, hogy a legjobbak most onnan jönnek, ahonnan jönnek.”

Az idény végén a Tech3-től távozni kényszerülő Augusto Fernandez végül még elmondta, hogy az ő nemzetiségük olykor még hátrány is, hiszen olyan sok a jó motoros, hogy nekik tulajdonképpen mindenhol győzniük kell, ha el akarnak jutni a MotoGP-be, és azért vannak ott, mert más országokból nincsenek náluk jobbak.

Ti mit gondoltok, szerintetek észszerű lenne limitálni a spanyol és olasz versenyzők létszámát, vagy jó úgy, ahogy most van, és a tehetségnek kell győznie a nemzetiség felett?

A hétvégén egyébként ismét versenyt rendeznek a MotoGP-ben, de bőven lesz mellette más motorsportos esemény is.