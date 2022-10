MotoGP: Rins a 10. helyről nyert az év futamán, Quartararo kiesett az Ausztrál Nagydíjon!

Magyar idő szerint hajnali 5 órakor indult a MotoGP Ausztrál Nagydíja. A Phillip Island-i futamon Martin indulhatott az élről, mellőle Marc Marquez és Bagnaia rajtolhatott, a második sort pedig az Aleix Espargaro, Quartararo, Zarco hármas foglalta el.

Martin rajtja jól sikerült, maradt az élen, mögötte Marc Marquez jött, míg Bagnaia startja nem volt optimális, de sikerült visszatérnie a harmadik helyre, mögötte Aleix Espargaro, Quartararo, Marini, Alex Marquez és Miller következett, Zarco pedig a 18. helyig csúszott vissza.

Miller brutális tempóban zárkózott, egy kör alatt feljött a 5. helyre a 8.-ról, és arra sem kellett sokat várni, hogy Aleix Espargaro mellett is elmenjen, így már ott volt a csapattársa mögött, a 4. helyen.

Quartararo a megcsúszása után a mezőny végére esett vissza, egészen a 20. helyre. Az 5. körben Miller megelőzte Bagnaiát, kicsit hátrébb pedig a Suzukik is gyorsan zárkóztak, Rins az ötödik, Mir a tizedik helyen állt.

Bagnaia visszaelőzte Millert, majd Rins is elment az ausztrál mellett, miközben a középmezőnyben gyorsan változtak a pozíciók, folyamatosak voltak a helycserék.

Rins Bagnaiát is megelőzte, ezzel már a 3. pozícióban haladt a 10. helyről induló spanyol, Miller pedig bukott két pozíciót, majd Alex Marquez találta el erősen hátulról az ausztrált, mindketten kiestek a versenyből.

Marc Marquez megelőzése sem jelentett akadályt Rinsnek, feljött a második helyre, Quartararo pedig végül pontszerző helyről csúszott ki, nagy lehetőséget adva Bagnaiának arra, hogy átvegye a vezetést a pontversenyben.

Rins megelőzte Martint is, feljött az első helyre, Bagnaia pedig okosan kihasználta a lehetőséget, kettőt is előzött, majd Rins mellett is elment, átvette a vezetést. Ekkor Bagnaia, Rins, Marc Marquez, Bezzecchi, Martin, Aleix Espargaro, Brad Binder, Marini volt a sorrend.

Rins és Marquez kemény csatázott egymással, amiből utóbbi jött ki jobban, de a suzukis nem adta fel, nagyon közel maradt hozzá, amikor még 12 kör volt hátra az ausztrál futamból.

2 körrel később sikerrel is járt Rins, megelőzte Marquezt, majd Martin is „magához tért”, és a harmadik helyre jött fel, kihasználva Marc Marquez lendületvesztését. Nem sokkal később már csak az ötödik volt Martin, mivel előbb Marquez, majd Bezzecchi előzte meg, a VR46 pilótája pedig Marquezt is megelőzte.

Közben az élen is zajlottak az események: Rins megelőzte Bagnaiát, Bezzecchi pedig megérkezett a vezető duóra. Bezzecchi megelőzte Rinst, majd egy ideig Marquez állt a harmadik helyen, de megcsúszott és az ötödik helyig esett vissza.

A jó tempójának köszönhetően aztán Marquez visszajött a negyedik helyre, majd amikor Rins megelőzte Bezzecchit, akkor ő is elment az olasz mellett. Az utolsó kör megkezdésekor Bagnaia, Rins, Marc Marquez volt a sorrend.

Bagnaiát mindketten megelőzték, és a célvonalig zajlott a csata, végül Rins győzött Marc Marquez és Bagnaia előtt, mögöttük Bezzecchi, Bastianini, Marini, Martin és Zarco végzett, Aleix Espargaro a kilencedik helyen futott be.

A következő MotoGP-futamra nem kell sokat várnunk, jövő héten Malajziában folytatja a mezőny, majd három hét múlva jön a valenciai szezonzáró verseny.

Radikális lépésre készülhet a Mercedes...

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó Pont 1 Alex Rins 27 - 25 2 Marc Marquez 27 0.186 0.186 0.186 20 3 Francesco Bagnaia 27 0.224 0.224 0.038 16