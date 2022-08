MotoGP: Raul Fernandez egyre közelebb új csapatához, 2024 végéig írhat alá

Raúl Fernandez a 2021-ben a második helyen végzett a Moto2-ben, ezt követően a Tech3-nál kapott ülést az idei szezonra – hiába nem akart hozzájuk igazolni a spanyol pilóta. Fernandez inkább az akkoriban Petronas SRT-nek hívott csapathoz ment volna, de ez a terve meghiúsult.

Első MotoGP-s szezonja pedig nem alakul túl jól, mivel eddig mindössze 5 pontot gyűjtött, a legjobb eredményét pedig a Német Nagydíjon érte el, ahol a 12. helyen ért célba. A Motorsport.com információi szerint pedig jó esély van arra, hogy csapatot vált a fiatal versenyző.

A Motorsport úgy tudja, Fernandez vasárnap reggel találkozott a KTM vezérigazgatójával, Stefan Piererrel, hogy megvitassák a szerződését – néhány hónappal ezelőtt 2023 végéig hosszabbított a spanyol, a KTM pedig 1 millió euró feletti kivásárlási záradékot tett a kontraktusba.

Az összeg miatt lehetetlennek tűnt a KTM-től való távozása, viszont a jelek szerint megállapodásra jutottak a felek, és Fernandez 2023-tól az RNF Apriliánál folytathatja, akikkel 2024 végéig írhat alá.

Fernandez korábban a Moto2-be is visszatérhetett volna, illetve a World Superbike-ból is érdeklődtek iránta. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz a csapattársa az RNF-nél, de a korábbi favorit, Miguel Oliveira érkezése most már nem tűnik biztosnak.

Ugyanis egyre könnyebben elképzelhető, hogy a portugál versenyző a Tech3-ról GasGasra átnevezett csapatnál fog versenyezni, gyári specifikációjú KTM-motorokkal, ahol Pol Espargaro lehetne a csapattársa.

