MotoGP: Quartararo domináns formában szerezte meg a Yamaha első idei győzelmét Portimaóban

A kaotikus időmérő után nem úszta meg teljesen az esőt a MotoGP vasárnapi versenye sem: alig percekkel a rajt előtt kezdett el esni, de ettől még mindenki slick gumikon rajtolt el – köztük a tegnap a kórházat is meglátogató Pecco Bagnaia, aki csak az utolsó helyről rajtolhatott, de így is egy fővel kevesebbet számolt a mezőny, miután Raul Fernandez már nem volt ennyire szerencsés.

Az élről induló Johann Zarco azonban egyből elvesztette a vezetést, miután a második helyről rajtoló Joan Mir nagyon csúnyán lerajtolta. A második helyre Fabio Quartararo jött fel, Miller fordult el harmadikként, negyedikként pedig az az Alex Marquez, aki az idei legjobb hétvégétét teljesítette.

Mir rajtjához hasonlóan a másik Suzukis, Alex Rins is kiválóan kezdte a futamot: egy kör alatt a 23. helyről a 10. helyre javított. A rajt legnagyobb vesztesei a VR46 Ducatik voltak, Bezzecchi és Marini 9, illetve 8 pozíciót buktak az első körben.

Mir azonban nem nyugodthatott meg teljesen: Fabio Quartararo elképesztő tempót diktált, különösen az utolsó szektorban, amire nem tudott válaszolni Mir a Suzuki jobb végsebességével sem. Mindeközben Miller nem tudta megtartani a 3. helyet, és azt egy körrel később elveszítette Zarcóval szemben.

Quartararo a 4. körben be is cserkészte Mirt, Rins pedig a két Repsol Honda becserkészésével már a 8. helyen motorozott. Az 5. helyért Aleix Espargaro és Alex Marquez csatáztak komolyan, ez pedig lehetőséget adott Rinsnek arra, hogy Miguel Oliveirát, és a csata vesztesét, Alex Marquezt is megelőzze egy körön belül.

A 11. körben a bajnoki pontverseny szempontjából fontos esést láthattunk: a pontverseny éllovasa, Enea Bastianini bukott óriásit a 11. helyen motorozva, így garantált volt, hogy elveszíti az első helyét a bajnokságban.

Quartararo ki is csekkolt az élen, Mir pedig megkapta a nyakába Zarcót, és a kemény védekezése miatt Jack Millert is. Mir a 17. körig tudta tartani Zarcót, két körrel később pedig már Jack Miller támadta, amikor jött dráma:

Miller túl nagy sebességgel érkezett meg az 1-es kanyarba, elcsúszott, és elkaszálta Mirt is, így a harmadik helyet az az Aleix Espargaro örökölte meg tőlük, akinek a nyakán ott volt Alex Rins is. Espargaro azonban a legjobb védekezés a támadás elvet vallva növelte a tempót, és inkább elkezdett felzárkózni Zarcóra.

Megelőzni azonban már nem volt ideje Zarcót. Quartararo domináns győzelmet aratott Zarco és Aleix Espargaro előtt, míg Alex Rins a 23. helyről a 4. helyre zárkózott fel, és így Quartararóhoz hasonlóan 69 ponttal távozik a hétvégéről.

Miguel Oliveira smooth operatorként szerezte meg az 5. helyet, Alex és Marc Marquez pedig elképesztő csatát vívott a 6. helyért, amit végül Marc szerzett meg, Alex Marquez mögött a 8. helyen az utolsó helyről rajtoló, még nem teljesen egészséges Pecco Bagnaia futott be.