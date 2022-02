MotoGP: Quartararo a lóerőt, Marquez a stabilitást hiányolta

Az első napon az Aprilia versenyzője, Aleix Espargaro volt a leggyorsabb, a regnáló világbajnok Fabio Quartararo a hatodik, a nagy visszatérésre készülő Marc Marquez pedig annak ellenére, hogy kétszer is bukott, a nyolcadik legjobb idővel zárt.

Quartararo a szepangi teszt első napja után elmondta, a Yamaha nem gondolkodhat túl sokat a mai teljesítményén, de meg kell oldaniuk a sebességbeli problémáikat. Jó ideje Achilles-sarka a MotoGP-ben a csapatnak a végsebesség hiánya, ez a probléma már a novemberi, kétnapos jerezi teszten is jelentkezett az M1-es első prototípusánál.

Akkor a címvédő úgy fogalmazott, a motor nem sokat fejlődött a 2021-es géphez képest, és ezúttal is hasonlóan vélekedett. A Yamaha végsebessége elmaradt a Ducati 336,4 kilométer per órás sebességéhez képest, Quartararo a leggyorsabb szakaszon is "csupán 332,3 kilométer per órával repesztett, csapattársai pedig viszonylag messze lemaradtak tőle is.

A Yamaha csapatvezetője, Massimo Meregalli elismerte, hogy a márka 2022-re fejlesztett motorjával nem robbantottak forradalmat, de Quartararo elutasította azokat a feltételezéseket, hogy csalódott lenne a minimális fejlődés miatt, csupán arról van szó, hogy másképpen próbálják kompenzálni hiányosságaikat.

„Természetesen jobb lenne, ha több lóerőnk lenne, de ezt egyelőre nem tudjuk realizálni. Gyorsnak kell lennünk és nem szabad túl sokat agyalnunk ezen a problémán. Ha nincs elég motorerőd, akkor alkalmazkodnod kell, ahogy azt én is tettem a múltban.“

A francia kifejtette, alapvetően fejlődnie kell a malajziai pályán, mert nem volt elég gyors a kanyarokban, és így nem tudta kihasználni az M1-es erősségét, valamint hozzátette, túlságosan agresszív volt fékezésekkor.

„Elégedett vagyok a tempóval, de nem tudtam kihasználni a lágyabb keverékű abroncs előnyeit. Holnap talán több esélyünk lesz a legjobb köridőre. Összességében viszont javítanom kell a motorozásomon, mert a szünet után még kissé rozsdás voltam és nem voltam elég gyors a kanyarokban, holott ez a motorunk legnagyobb erőssége.“

A kétszer is bukó Marc Marquez kettős látással küszködött az elmúlt hónapokban, így hosszú idő után először ülhetett motorra. Míg csapattársai már elkezdhettek ismerkedni az új Hondával a jerezi teszten, addig a spanyol Szepangban próbálta ki először az RCV213V-t, de körözött a 2021-es motorral is.

Marquez a Honda legjobb versenyzőjeként a nyolcadik legjobb idővel zárt, bő kilenc tizedes lemaradással Espargaro mögött. A spanyol elismerte, második bukása saját hibájából következett be, de nem teljesen érti mi történt a 9-es kanyarban.

„Gyorsabbak vagyunk az idei géppel, de egyelőre nem érzem kellőképpen a motor elejét. Az egyik bukás egyértelműen az én hibám volt, de nem teljesen értem hogyan történt, mert semmi furcsát nem csináltam. A hosszú kihagyás miatt egyelőre még nem érzem komfortosan magam a motoron.“

„Jelenleg kell néhány áldozatot hoznom a versenyzési stílusomat illetően, de amikor ma ezzel próbálkoztam, elvesztettem a kontrollt a motor elején“ - fogalmazott Marquez, aki hozzátette, a szombati teszt leginkább arról szólt, hogy minél több időt tölthessen az aszfalton, nem a fejlesztési munkáról.

„Azt mondtam a csapatnak, felejtsenek el mindent, elsősorban most körökre van szükségem, ne foglalkozzanak különösebben a fejlesztésekkel. Teszteltünk ugyan néhány dolgot, de nem sok mindent. Holnapra talán készen állok majd arra a munkára is.“

