Quartararo nyerte a drámai Portugál Nagydíjat, Rins és Zarco is dobogós helyről esett ki!

A Portugál Nagydíj előtt az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogyan sikerül Marc Marquez visszatérése az aktív versenyzéshez, a spanyol versenyző a 6. helyről rajtolhatott.

A rajtnál ismét kilőtt a Ducatival Johann Zarco és az élre is állt, Marquez azonban egyből feljött a 3. helyre, miután Quartararo beragadt a rajtnál. Az első körben Mir egyből bevetődött Marquez mellé. Marquez két további helyet veszített, miután majdnem nekiment Mirnek.

Az élen Zarco nem tudta leszakítani magáról Rinst, akire felzárkózott Mir is. A rossz rajtja után megkezdte a felzárkózását Quartararo is, és hamarosan meg tudta előzni Mirt is, míg Marquez a harmadik kör végére már a 9. helyre esett vissza.

A következő körben Rins el tudott menni Zarco mellett, azonban a Ducati végsebességére nem volt válasza. Egy körrel később a második szektorban nem csak Rins, de Quartararo is elment Zarco mellett, Quartararo pedig keményen védekezett a francia mellett.

Egy körrel később folytatódott Jack Miller eddigi borzalmas szezonja: az ausztrál senkitől sem zavartatva, magától dobta el a gyári Ducatit az 5. helyről. Kicsit később a tavalyi futamgyőztes, Miguel Oliveira is bukott, de ő folytatni tudta a versenyt.

Zarco leszakítása után Quartararo célkeresztjébe Rins került, és két körrel később meg is előzte a suzukist. Nem tudott részt venni az élen folytatott harcban Maverick Vinales, aki azok után, hogy nem tudta működésre bírni a kemény hátsó gumikat, a 12 helyről is visszaesett egészen a 16. helyre. Remek versenye volt Brad Bindernek, aki egészen a 6. helyig lépett előre az első 10 kör alatt.

Tovább folytatódott Rossi borzalmas szezonja is: a Doktor a 17. helyről rajtolva már a 11. helyen motorozott, amikor elesett. 9 körrel a verseny vége előtt Marquez elkapta a ritmust, és felzárkózott a 8. helyen motorozó Aleix Espargaróra, míg az élen Quartararo és Rins már messze a mezőny előtt csatázott a győzelemért.

7 körrel a verseny vége előtt azonban Rins elesett a második helyen, és nem is tudta folytatni a versenyt. A második helyet visszakapta Zarco, aki mögé a remek tempót motorozó Pecco Bagnaia zárkózott fel.

A dráma azonban nem ért még véget: Bagnaia megelőzte Zarcót a második helyért, aki egy körrel később szintén eldobta a motorját. Quartararo mögött azonban 3 körrel a verseny vége előtt újabb csata alakult ki a második helyért Bagnaia, Mir, és a felzárkózó Morbidelli között.

A sorrend azonban már nem változott, Quartararo nyert Bagnaia és Mir előtt, míg Marquez stabil motorozással végül a 7. lett.

