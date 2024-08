MotoGP: Martin pokoli körrekorddal nyerte az időmérőt Bagnaia és Marquez előtt

Ha a szabadedzések eredményeit nézzük, akkor Francesco Bagnaia volt a legnagyobb esélyes, hiszen az olasz bajnok pénteken új pályacsúcsot futott, de azért a Pramac Ducatik is nagyszerűen mentek, akárcsak Marc Marquez.

Fontos még megjegyezni, hogy Fabio Di Giannantonio nem volt ott a mezőnyben, hiszen a tegnapi bukása miatt versenyzésre alkalmatlannak nyilvánították őt, hiszen kiugrott a válla. Még mielőtt azonban eldőlhetett volna a pole pozíció sorsa, természetesen jött a Q1-es szakasz, ahol 15 perce volt a motorosoknak arra, hogy bekerüljenek a Q2-be.

A továbbjutásért kellett küzdenie többek között Pedro Acostának, aki pénteken háromszor is bukott, a két Yamahának, Jack Millernek és Pol Espargarónak is, aki eddig remekül ment a KTM szabadkártyás versenyzőjeként, és még akár neki is lehetett esélye arra, hogy továbbjusson.

Az első próbálkozásokat követően Acosta vezetett, őt pedig Miller követte, miközben Fabio Quartararo volt a harmadik és Miguel Oliveira a negyedik. Ezt követően jött egy pici üresjárat, mindenki visszatért a bokszba, hogy gyorsan kielemezze az adatokat és megbeszélje a legfontosabbakat a mérnökökkel.

Túl sok pihenőre azonban nem volt idő, hiszen már csak percek voltak hátra a Q1-ből, a továbbjutásért zajló csata pedig izgalmasnak és szorosnak ígérkezett. Először Espargaro pakolt oda egy komoly időt a mindenféle újdonsággal felszerelt KTM-jével, hiszen a spanyol már 1:28,635-öt futott.

Sokáig azonban így sem maradt az élen, hiszen jött a csapattársa, Miller, aki 68 ezreddel múlta őt felül. A legvégén Acosta még mindent megpróbált azért, hogy bejusson a Q2-be, de nem tudott elég jó kört futni, így az újoncnak meg kellett elégednie a negyedik hellyel, hiszen még Oliveira is felülmúlta őt. Ezzel azonban biztossá vált, hogy a gyári KTM-ek mehetnek tovább.

A Q2 kezdetekor mindenki azonnal kihajtott a bokszutcából, hogy megkezdje a felvezető körét és a felkészülést, a sort pedig Bagnaia vezette. Az első gyorskörök azonban még nem voltak mérvadóak, a másodikra viszont mindenki begyújtotta a rakétákat.

Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen Bagnaia ismételten új pályacsúcsot motorozott a maga 1:28,142-es időeredményével. Mögé Jorge Martin és Marc Marquez jött be, majd érkezett Miller és Aleix Espargaro, de persze ezzel még nem volt vége a kvalifikációnak, hiszenegy gyors bokszlátogatás után már jött is a második menet.

Azt pedig először Martin nyerte, mivel a Pramac pilótája óriási kört futott, hiszen Bagnaia korábbi legjobb idejét is majdnem négy tizeddel szárnyalta túl, és így már bőven 1:28-on belüli körrekord született a Red Bull Ringen. Bagnaia is javított, de ez csak a második helyre volt elég, miközben Pol Espargaro a 3-as kanyarban bukott, pedig a hatodik helyen állt.

Az utolsó másodpercekben az első kettő sorrendje már nem változott, amivel biztossá vált, hogy Martiné lesz végül a pole pozíció Ausztriában. A harmadik hely Marquezé lett, majd érkezett Aleix Espargaro, Miller és Maverick Vinales.

Ebben a felállásban vág majd tehát neki a mezőny a délután 15 órakor rajtoló sprintversenynek, amely 14 körös lesz, és mindenképpen érdemes lesz követni, hiszen a bajnoki riválisok egymás mellől várhatják majd a lámpák kialvását.

Íme a Q2 teljes végeredménye: