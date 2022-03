MotoGP: Oliveira lett az esős pálya ura Quartararo előtt, Marquez el sem rajtolhatott!

Az óriási eső miatt, amit a pálya sámánja sem tudott az eredeti rajt időpontjára elállítani, 75 perces késéssel indult el a 27 körösről 20 körösre rövidített Indonéz Nagydíj – Marc Marquez nélkül.

A spanyol pilóta ugyanis óriásit bukott még a száraz pályán a bemelegítésen, és bár még a saját lábán hagyta el a kavicságyat, az orvosok ismét agyrázkódással diagnosztizálták, és nem engedték, hogy rajthoz álljon.

A rajtot remekül kapta el az élről induló Fabio Quartararo, és meg is tartotta a vezetését, a második helyre pedig Miguel Oliveira jött fel, míg a harmadik helyre Jack Miller jött fel – a rajt legnagyobb vesztesei Brad Binder és Marco Bezzecchi, és a katari győztes Enea Bastianini voltak, akik 7, 8, illetve 9 helyet estek hátra az eredeti rajthelyükhöz képest.

Az előző szezonhoz hasonlóan azonban a Yamaha ismét nem működött jól az esőben a verseny elején: a második kör elején Oliveira és Miller is megelőzte a világbajnoki címvédő franciát, a gyári Ducatival pedig Miller rövidesen élre állt.

Quartararo mögött egy igazi Trulli-vonat jött létre, de hiába védekezett kiválóan, ismét nem tudott válaszolni a Suzukik és a Ducatik végsebességére, miközben Miller és Oliveira nagyon szoros csatát vívtak a futamgyőzelemért.

Az 5. körben pedig Oliveira sikeresen be is cserkészte Millert, és a KTM portugál versenyzője el is tudott húzni a gyári üléséért harcoló Millertől, akire elkezdett felzárkózni Alex Rins és Johann Zarco.

A 8. körben két versenyzőtől is elbúcsúztunk: az addig fantasztikus futamot teljesítő, a 11. helyre is feljövő Andrea Dovizioso alatt megadta magát a Yamaha, Jorge Martín pedig az első kanyarban esett el, miután a hátsó kereke felúszott az állóvízen – a spanyol tehetség így két kieséssel kezdte a 2022-es szezonját.

A visszaeső tempójával is kisebb egérúthoz jutott Miller, azonban miután Zarco megelőzte Mirt, megkapta a nyakába a márkatársát az ausztrál, míg Rins hibáját kihasználva Quartararo vissza tudott jönni a 4. helyre.

Zarco és Miller csatáját remekül használta ki a Yamahában rejlő tempót a futam második felére megtaláló Quartararo:

Oliveira győzelmét azonban Quartararo késői rohama sem tudta veszélyeztetni, a portugál versenyzp karrierjének negyedik győzelmét aratta. A Yamaha franciája így sem lesz teljesen elégedetlen, miután Katarban esélye sem volt a dobogóra, Johann Zarco pedig egy megérdemelt harmadik helyet szerzett.

Az ötödik és hatodik helyen futott be a két Suzuki, akiknek ismét eltűnt a verseny második felére a tempójuk, a hetedik helyen csendes futammal ért el egy fontos 7. helyet Franco Morbidelli, a 8. helyért pedig egy 8 motoros csata folyt a futam utolsó pillanatáig is, amit végül Brad Binder szerzett meg.

Egészen elképesztő futamot teljesített az RNF Yamaha újonca, Darryn Binder: az utolsó előtti helyről rajtolva sokáig ő tartotta a 8. helyet, az utolsó előtti körben tudott egy nagyon agresszív manővernek köszönhetően elmenni mellette testvére, Brad, és Aleix Espargaro, de a 10. helyével is boldog lesz.

Annak ellenére, hogy csak a 11. helyen ért célba, Enea Bastianini továbbra is vezeti az egyéni bajnokságot, a szezon nagy esélyesének tartott Pecco Bagnaia pedig csak a 15. helyen futott be egy korai hibája után.