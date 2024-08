MotoGP: meglepő versenyzőt jelentett be a Trackhouse 2025-re

Ogura jövőre egy kétéves megállapodás keretében léphet majd fel a királykategóriába, ahol Miguel Oliveirát fogja váltani. A 23 éves japán motoros jelenleg második helyen áll a Moto2-es pontversenyben, a lemaradása pedig 22 egység Sergio Garciával szemben, miközben az idény fele még hátravan.

Egy ideig arról is lehetett pletykákat hallani, hogy Joe Roberts léphet majd fel a Trackhouse-hoz, hiszen az alakulat vele is egyeztetett. Abból a szempontból viszont mindenképpen meglepő Ogura leigazolása, hogy a versenyző régóta kapcsolódik a Hondához, és ők adták meg neki a lehetőséget arra is, hogy a Moto2-ben menjen.

Végül azonban mégis az Apriliánál kötött ki, és ha hinni lehet a további információknak, akkor jövőre ő lesz az egyetlen japán pilóta a MotoGP mezőnyében, mivel az LCR-es Takaaki Nakagamit állítólag a thaiföldi Somkiat Chantra válthatja.

Ezzel pedig egyre inkább formálódik a jövő évi mezőny, ahol ugyan papíron még öt hely kiadó, de ezek nem hivatalosan már mind eldöntöttnek látszanak. Úgy tudni, hogy Franco Morbidelli a VR46-hoz mehet, ahol Fabio Di Giannantonio csapattársa lesz.

Fermín Aldeguer eközben szintén fellép a MotoGP-be, méghozzá Marc Marquez helyén a Gresininél, hiszen a hatszoros bajnok a gyári Ducatihoz megy. Ami pedig Oliveirát illeti, ha hinni lehet a híreknek, akkor ő sem fog kiszorulni a mezőnyből, ugyanis Jack Miller csapattársa lehet majd a Pramacnál, amely istálló 2025-ben Ducati helyett már Yamahákkal fog versenyezni.